Côte d'Ivoire: Bassam et Taabo parmi les communes les plus propres en 2022

Les communes de Grand Bassam et de Taabo classées 2e et 3e dans le cadre du Prix d'excellence de la commune la plus propre, lors de l'édition 2022 ont reçu, en plus d'un trophée, d'un diplôme respectivement 1,5 million de FCFA et 1 million en tant que lauréates. Ces deux communes viennent derrière la commune d'Anyama classée 1ère, à la cérémonie officielle tenue le vendredi 5 août dernier, à la Présidence de la République.

Classées 2e et 3e Prix d'excellence de la commune la plus propre édition 2022 : Bassam et Taabo reçoivent leurs prix

" La cérémonie est un appel à la culture de l'excellence. Vous donnez la preuve qu'avec des moyens souvent limités on peut avoir une bonne politique de gestion de déchets ", a fait observer Gildas Simy, directeur de Cabinet adjoint représentant le ministre de l’Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité.

Il a félicité les communes lauréates pour les efforts consentis pour la qualité de vie, le changement de comportements amorcé dans leurs cités, mais surtout la politique de gestion exemplaire mise en œuvre dans leurs communes.

Koné Moussa Seydou, 1er adjoint au maire de Bassam, au nom des deux communes lauréates a indiqué que celles-ci feront tout pour ravir la 1ere place à Anyama à la prochaine édition.

Notons que 24 régions sur les 31 et les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro ont pu participer à la présélection, soit un taux de participation de 78, 79%.

Source : CICG