Côte d‘Ivoire : La société BIC choisit AGL pour la gestion logistique de ses produits

Un partenariat lie désormais la société BIC Côte d’Ivoire et AGL. Africa Global Logistics s’est vu confier la gestion logistique des produits de ce leader mondial de la papeterie.

Côte d'Ivoire : Signature de partenariat entre AGL et BIC

La signature du partenariat entre BIC Côte d‘Ivoire et AGL a eu lieu en mars 2023. Il s’agira pour le géant de la logistique de gérer les opérations d’entreposage à valeur ajoutée, et d’assurer le transit et la distribution des produits BIC sur toute l’étendue du territoire ivoirien.

Il est important de préciser que ce contrat sera exécuté par les équipes de logistique contractuelle d’AGL Côte d’Ivoire.

“Le partenariat avec d’AGL Côte d’Ivoire nous offre l’opportunité d’emballer, de stocker et de distribuer dans les meilleurs conditions nos produits à travers toute la Côte d’Ivoire. Grâce aux synergies opérationnelles rendues possibles par ce partenariat, nous ambitionnons de développer à partir d’Abidjan, notre hub pour l’Afrique de l’Ouest, afin d’assurer la disponibilité de nos produits, dans les meilleurs délais et aux meilleurs coûts, dans les pays de la sous-région”, a fait savoir Peter Van den Broeck, senior vice-président General Manager Afrique et Moyen Orient de BIC.

Par ailleurs, AGL se chargera de réaliser, au sein de ses entrepôts le co-packing (ensachage et emballage) des rasoirs BIC. Ce qui est une première en Côte d’Ivoire pour un prestataire logistique 3PL.

La signature de ce contrat commercial permettra ainsi d’approvisionner avec rapidité et efficacité les différents clients de BIC, et de consolider sa place de leader, dans son secteur d’activité en Côte d’Ivoire.

Ce partenariat garantira une meilleure conservation des produits et leur traçabilité optimale tout au long de la chaîne logistique, faut-il noter.

“Nous sommes heureux d’accueillir les produits BIC, ainsi que la première unité d’ensachage régionale des rasoirs BIC au sein de nos entrepôts. Cette opération vient réaffirmer le savoir-faire de nos équipes opérationnelles dans le déploiement de solutions à valeur ajoutée, au profit de nos clients”, a indiqué Joël HOUNSINOU, directeur général d’AGL Côte d’Ivoire.

A travers cette collaboration, AGL Côte d’Ivoire confirme son expertise dans la mise en place de solutions logistiques sur mesure, pour accompagner le développement des activités de ses clients et partenaires.