Côte d’Ivoire: D'anciens diplômés en logistique de l’INP-HB visitent l’aérohub d'AGL

Dans le cadre de la célébration des 25 ans de son existence, l’Association des diplômés des filières logistiques de l’Institut national polytechnique Félix-Houphouët-Boigny (INP-HB), Senior ILT, a effectué récemment une visite d‘immersion à l’aérohub d’Africa Global Logistics (AGL) à Abidjan.

La Senior ILT en visite d’immersion à la base logistique moderne d'AGL

L’une des activités majeures marquant la célébration des 25 ans de la Senior ILT a été la visite des anciens diplômés en logistique de l’INP-HB à la base logistique moderne d,Africa Global Logistics.

La Senior ILT, composée essentiellement de directeurs et responsables de la logistique et d’achat d’entreprises ivoiriennes, a pu découvrir un site innovant et doté des solutions de pointe en matière de logistique contractuelle et de logistique de fret aérien.

“C’est un réel plaisir pour nous de visiter le hub logistique multimodal de AGL situé au sein de la zone aéroportuaire d’Abidjan. Cette visite est une contribution à la formation et à l’information de nos membres qui ont besoin de se réinventer constamment et de mettre à jour leurs connaissances concernant les techniques et méthodes de travail qui font l’actualité aujourd’hui, dans le secteur de la logistique”, a fait savoir Diane Anguibi, présidente de la Senior ILT.

La visite d’immersion au sein des entrepôts a donné l’opportunité aux anciens diplômés en logistique de l’INP-HB de voir de près les innovations de l’AEROHUB AGL, notamment sa plateforme tri-température de 6 000 m², aménagée pour faciliter le conditionnement des produits pharmaceutiques et offrir un stockage à valeur ajoutée pour tout type de fret.

A l’entrepôt aérien, la Senior ITL a également pu visiter la plateforme logistique de 3 500 m² et ses équipements modernes, tels qu’un pont bascule, un niveleur de quai, la fosse de palettisation et la chambre froide.

“Nous sommes à l’ère du partage et de la collaboration. On ne peut pas évoluer en vase clos. J’espère que ce partenariat va croitre”, a ajouté Diane Anguibi, également directrice des opérations à UNIWAX.

Pour sa part, Claude Aman, directeur des Solutions logistiques de AGL Côte d’Ivoire, s’est réjouit de la visite de la Seniot ILT.

“Nous avons été heureux de recevoir sur nos installations de logistique contractuelle et aérienne, les membres de la Senior ILT. Nous leur avons présenté nos services et nos innovations, car en leur qualité de managers de la logistique au sein d’entreprises locales, ils sont soit de potentiels clients, soit des prescripteurs de nos services”, a-t-il confié.

Il faut dire qu’AGL, premier employeur de la fonction logistique en Côte d’Ivoire, compte dans son effectif 80 employés issus de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, dont le directeur des solutions logistiques et la directrice du centre de formation portuaire panafricain (CFPP).

Présent en Côte d’Ivoire dans le transport, la logistique et la manutention portuaire, AGL avec plus de 1 500 collaborateurs ivoiriens, ambitionne à travers l’organisation de cette visite, de consolider ses liens avec les diplômés et de redynamiser ses partenariats avec les écoles de formations en logistique.