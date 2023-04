Côte d’Ivoire-Traite des personnes : L'AVSI renforce les capacités des professionnels des médias

Dans l’objectif de contribuer à la prévention du phénomène de la traite des personnes en Côte d’Ivoire, l'ONG AVSI (Association des volontaires pour le service international) a tenu un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias le mardi 25 avril 2023.

Traite des personnes : L'ONG AVSI implique les médias dans la lutte

Dans son plan d'actions, AVSI a décidé de mettre en œuvre le projet d’appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée.

À cet effet, l’organisation, en appui avec Expertise France et la CAIDP (Commission réuni des professionnels des médias), s'est réunie autour du thème « Accès à l’information et traite des êtres humains : implication des médias pour une information de qualité aux populations ».

Mme KRAMOH Félicité, directrice des opérations à la CAIDP, a fait remarquer que « malgré l'existence d'un cadre juridique international complet, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes continuent à être victimes de la traite chaque année, dans toutes les régions et dans la plupart des pays du monde ».

Pour elle, les hommes et femmes de médias, tout comme les blogueurs, ont la possibilité de réduire les comportements à risque par une sensibilisation accrue en matière de traite des êtres humains ; de présenter et dénoncer à travers des enquêtes et investigations, les conséquences liées à ce phénomène et à long terme, d’influencer l’opinion publique et entraîner une prise de conscience à travers des reportages réguliers sur la question.

Il lui apparait donc nécessaire que ces professionnels de média disposent de connaissances et compétences nécessaires sur la thématique, pour leur meilleure implication dans l’apport d’informations de qualité aux populations.

Rappelant que l’accès universel à l’information est lié au droit inaliénable de la personne humaine à rechercher et à recevoir toute information d’intérêt public, Mme Kramoh a tenu à souligner que la CAIDP (CAIDP) a été mise en place pour assurer le respect et l’application effective de ce droit, qui fait partie intégrante du droit à la liberté d’expression.

Ce sont au total 70 participants qui ont été instruits sur la terminologie de la traite des personnes par Dabo Amadou, expert sur la traite. Le second module a porté sur l’exquis d’une charte d’engagement des médias en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains ( TEH).

Adama Bakayoko, expert sur les migrations, a été chargé de donner aux participants des rudiments sur la technique de reportage sur la traite des êtres humains.

À travers cet atelier, l’AVSI entend mieux faire comprendre le rôle des médias dans l’accès à une information de qualité de la population sur la migration, la TEH ; expliquer aux journalistes les initiatives des ONG dans la lutte contre TEH ; renforcer les capacités des journalistes à produire des reportages éthiques et expliquer aux professionnels des médias, les actions spécifiques menées par le gouvernement dans le cadre de la TEH.