Côte d'Ivoire: Dr Boga S. Gervais dévoile les non-dits du discours à la nation de Ouattara

Le mardi 25 Avril 2023, le Président de la République de Côte d'Ivoire, SEM Alassane Ouattara, a décidé de s'adresser à la Nation ivoirienne devant le Congrès.

Discours à la nation du chef de l’État de Côte d'Ivoire : Le décryptage de Dr Boga S. Gervais

Quelle préoccupation nationale nécessitait-elle que le Président convoquât ce "troisième Congrès dans l'histoire du pays, les deux Chambres du parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat" ?

Quels sont les messages clairs que le Président Alassane Ouattara a-t-il envoyés aux Ivoiriens et au monde, bien subtilement ?

1er Message :

En convoquant le Congrès, M. Alassane Ouattara clame aux Ivoiriens, à travers tous les élus de la Nation, élus du pouvoir et élus de l'opposition réunis, et devant le monde entier, que :

- les Institutions de la République de Côte d'Ivoire fonctionnent très bien, sous la IIIème République !

- qu'il est bel et bien le Président de la République de Côte d'Ivoire !

Ce débat devient donc caduque désormais ! S’il ne l’était depuis les dernières législatives.

2ème Message :

Durant tout son exposé, le Chef de l'Etat s'est félicité de la bonne marche de la Côte d'Ivoire, grâce à lui-même et à son gouvernement. Ainsi, le Vice-président de la République, le Premier Ministre et certains Ministres du gouvernement ont été vivement félicités et applaudis, par tous les congressistes.

3ème Message :

Si le pays se porte si bien, au niveau économique, au niveau infrastructurel et même au niveau social, et que la jeunesse ivoirienne, dont 2023 est l'année paradisiaque pour elle, peut bénéficier chaque jour de cette année d'un Milliard de franc CFA, c'est que c'est bien M. Alassane Ouattara et son parti le RHDP qui gagnent !

Les Ivoiriens, surtout les jeunes, devraient donc massivement voter pour les candidats du parti au pouvoir, s'ils souhaitent continuer à profiter d'un tel bonheur : c'était donc l'ouverture plus qu'officielle de la campagne pour les municipales et les régionales du 2 Septembre prochain. Ce que certains sourds ont applaudi.

4ème Message :

Pour rafler le grand maximum de sièges des mairies et conseils régionaux aux futures élections, il faut beaucoup d'argent, pour faire la différence.

Ainsi, le moment est donc venu pour que, très vite la loi soit votée, afin que la manne financière octroyée aux partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale, soit doublée par la représentation au Sénat. Pénalisant du coup ceux de l'opposition qui n'ont aucun sénateur.

L'argent pour les partis politiques, la cherté de la vie pour le contribuable

Pendant ce temps, le contribuable ivoirien peut continuer de souffrir de la cherté de la vie, avec des consommateurs en pleine "guerre" contre le coût très élevé des datas.

Et que la Société civile, cet acteur incontournable en Démocratie, n'est que parfois citée, pour faire bien, sans jamais bénéficier aussi de subventions de l'Etat.

5ème Message :

Que les Ivoiriens, les partis politiques et les acteurs de la société civile, notamment tous les congressistes du 25 Avril 2023 se le tiennent pour dit :

Si le climat préélectoral prévalant actuellement en Côte d'Ivoire parait si apaisé, voire convivial au regard des applaudissements nourris à la fin du discours du Président Alassane Ouattara, que tous les compétiteurs pour les prochaines élections se préparent donc à accepter tous les résultats qui sortiront de toutes les urnes, sans réchigner, ni s'en prendre à la Commission électorale !

Parce que, plus jamais les populations ivoiriennes ne se sacrifieront pour des politiciens qui rigolent tous ensemble, qui se partagent entre eux les richesses nationales, quand les travailleurs, les paysans ou les nombreux jeunes au chômage gémissent quotidiennement devant les prix insupportables des denrées alimentaires, du carburant, des transports ou des datas...

Nous autres, nous veillons à cette indispensable prise de conscience des Ivoiriennes et des Ivoiriens ;

Pour Demain…

Et j'ai dit !

Dr BOGA SAKO GERVAIS,

Enseignant-Chercheur à l'Université,

Écrivain-essayiste,

Président-Fondateur de la FIDHOP;

Paris, France, le 26/04/2023