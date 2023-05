Côte d’Ivoire : Guillaume Soro maintient son ambition de diriger le pays

Guillaume Soro, qui vit hors de la Côte d’Ivoire depuis quatre ans, a tenu à rassurer ses partisans. Le président de GPS (Générations et peuples solidaires) a posté récemment une photo de lui sur la toile. L’ancien allié d’Alassane Ouattara a adressé un message à ses partisans.

Côte d’Ivoire ; Guillaume Soro bâtit "patiemment" la "machine" de sa victoire

Guillaume Kigbafori Soro apparaît dans une tenue jogging à quelques jours de son anniversaire. L’ex-chef de la rébellion ivoirienne veut à coup sûr rassurer les soroistes sur son état de santé et son moral. "Bâtissons patiemment la machine de notre victoire", a inscrit l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire en légende accompagnant la photo.

Il est donc clair que malgré l’exil, le fondateur de GPS refuse d’abandonner son ambition de s’installer au Palais de la présidence ivoirienne. "Bogota" appelle ainsi ses militants à demeurer dans l’arène politique.

Pour El Hadj Mamadou Traoré, l’un des fidèles lieutenants de Soro, ce message de son mentor est une réponse à ceux qui veulent savoir où se trouve l’ex-Premier ministre d’Alassane Ouattara.

"À tous ceux qui se demandent où se trouve Guillaume Soro et comment il se porte,à quelques jours de la célébration de son anniversaire, il montre une dernière photo de lui et il lance un message concernant ses ambitions. Ses ambitions, c'est de batir avec ses militants et les ivoiriens la machine de leur victoire", a fait savoir Mamadou Traoré. Il ajoute que "tous ceux qui rêvaient de voir Guillaume Soro épuisé par les traques et persécutions sur son dos doivent être en ce moment déçus".

Toutefois, le mystère demeure à propos du pays où se trouve Guillaume Soro. Le leader des soroistes, jadis fidèle allié d’Alassane Ouattara, est aujourd'hui un farouche adversaire du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).