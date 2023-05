RHDP - Plateau: Recalé au profit de Sawegnon, OD explique son sens du fair-play

Secrétaire départemental du RHDP pour le Plateau, Ouattara Dramane dit OD est un ‘’militant discipliné’’ qui ‘’obéit’’ chaque fois à la discipline du parti. Interrogé récemment lors de la tribune du journal Le Patriote, à laquelle il était l’invité principal, OD a donné la raison de sa ‘’flexibilité’’ vis-à-vis de son Parti le RHDP qui, par deux fois, lui a demandé de se retirer au profit d'un autre candidat.

Ouattara Dramane dit OD, Départemental RHDP - Plateau: « Mon devoir est de faire en sorte que le candidat du RHDP choisi par le président du parti, soit élu »

Alors que nombre de ses partisans n’ont pas encore digéré sa non désignation à la candidature du RHDP pour les élections municipales au Plateau, Ouattara Dramane, lui, appelle plutôt à l’apaisement et au respect de la discipline du parti. « Je suis sur le terrain politique depuis 1994. Et Fabrice Sawegnon a eu une ambition, en 2018, il voulait être candidat, il était d’abord indépendant et le choix du président du parti et de la République s’est porté sur lui. Je ne peux pas être juge du choix du président !

Je suis entré en politique pour que le Président Alassane Ouattara devienne président de la Côte d’Ivoire, voilà le sens de mon combat. Nous avons mené ce combat qui a guidé notre action. Mais, lorsque celui pour qui tu t’es engagé en politique, qui est ton leader et référent politique, prend une décision, et quand on connait les charges qui sont les siennes, en militant discipliné, on obéit. On peut ne pas être content du choix, on peut avoir légitimement des raisons de s’en plaindre, mais, rien ne doit se faire en dehors de la discipline du parti », confie-t-il.

A ceux qui pensent qu’il aurait renoncé à son ambition de devenir maire à la suite de plusieurs promesses à lui faites, OD tient à rassurer qu’il n’a fait ‘’l’objet d’aucun marchandage’’. «Le président a décidé que Fabrice (Sawegnon) soit le candidat. Encore, à ce propos, je ne suis pas juge de la décision du président. Moi, mon rôle est d’agir afin que la décision du président se transforme en réalité. C’est cela ma compréhension.

Bien entendu, il y a eu des antagonismes entre Fabrice et moi, naturellement lui voulant être le premier leader et moi également voulant l’être. Mais, quand le président a fait son choix, l’antagonisme est terminé. Désormais, le RHDP a un candidat qui est Fabrice Sawegnon. Et moi, mon devoir est de faire en sorte que le candidat du RHDP, choisi par le président du parti, le président de la République, soit élu à l’élection à venir », a-t-il promis, rassurant encore une fois les plus incrédules qu’il n’y a aucun conflit entre Fabrice Sawegnon et lui.

« Mon jeune frère, Fabrice Sawegnon et moi n’avons aucun problème. J’avais une ambition, la même qu’il avait, nous avons le même théâtre d’opération politique, ce qui a fait naître des antagonismes, mais cela ne nous oppose pas. Le président a pris une décision, il faut que la décision du président et du parti se réalise », renchérit Ouattara Dramane.