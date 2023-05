Arabie Saoudite: Lionel Messi va toucher environ 15 milliards FCFA par an

Lionel Messi est l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite. Et le contrat signé par la Pulga lui rapporte une somme colossale.

La somme XXL engrangée par Lionel Messi en tant qu’ambassadeur d’Arabie Saoudite

Le champion du monde argentin, Lionel Messi, est en partenariat avec l'office du tourisme de l’Arabie saoudite. Ce deal permet à la Pulga d’être l’ambassadeur de ce pays arabe et berceau de l’islam. Avec ce titre, l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG), effectue de nombreux voyages vers l’Arabie Saoudite. Même si le dernier lui a valu une sanction de la part des responsables du club. Le joueur argentin avait fait le déplacement de l’Arabie sans leur aval.

Ce qui est le plus important, c’est de savoir ce que cache véritablement le contrat signé par l'office du tourisme saoudien et Lionel Messi. Le média Ok Diario cité par Onze mondial, a dévoilé la somme XXL que va toucher le sextuple Ballon d’Or durant les trois ans que va durer le contrat avec l'instance qui s'occupe de faire la promotion de l'Arabie Saoudite.

Ainsi, Lionel Messi va toucher en trois ans, la somme de 7,5 millions d’euros soit 22,5 millions d’euros par an. Le contrat devait courir sur la période 2021-2023, mais compte tenu de la pandémie de la Covid-19, il a finalement démarré en 2022. L’ attaquant de l’Albiceleste de 35 ans, est appelé à faire la promotion de l’Arabie saoudite sur les réseaux sociaux.

Sans toutefois oublier qu’il doit se déplacer régulièrement dans le pays. L’international argentin est tenu aussi par une clause d’exclusivité et il ne doit pas mettre en valeur un autre pays sans l’accord au préalable du royaume.