Côte d'Ivoire : Assalé Tiémoko bientôt devant les tribunaux ?

Il y a du nouveau dans l'affaire impliquant Brassivoire et la société KN Distribution dont Assalé Tiémoko avait fait écho dans une publication sur sa page Facebook. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon (CNLC) a adressé un droit de réponse au député ivoirien à la suite de sa sortie.

Côte d'Ivoire : Le CNLC répond à Assalé Tiémoko sur l'affaire Brassivoire-KN Distribution

Dans l'affaire opposant la société Brassivoire et l'entreprise KN Distribution, Assalé Tiémoko a pris fait et cause pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens. "On “tue“ les entrepreneurs ivoiriens', avait clamé le député-maire de Tiassalé.

"Ces jeunes, humiliés par leur pays, intimidés par des fonctionnaires corrompus, cupides et sans aucun esprit de patriotisme économique, m’ont saisi par courrier en passant par l’Assemblée nationale et j’ai reçu leur courrier. J’ai lu tout le dossier, j’ai étudié toutes les correspondances, lu tous les rapports de toutes les rencontres qu’ils ont eues avec les autorités du pays, y compris à la présidence de la République", avait enfoncé le journaliste d'investigation.

Le Comité national de lutte contre la contrefaçon n'a pas mis de temps pour répondre à M. Assalé. Un communiqué officiel de l'autorité administrative fait savoir qu'après des investigations, il a été démontré que la société KN Distribution s'est rendue coupable de contrefaçon envers Brassivoire.

Le CNLC explique aussi que "des saisies conservatoires ont été effectuées dans les communes de Yopougon et de Yamoussoukro, conformément au respect des règles de procédure prévues par la législation en vigueur, notamment par l'implication des autorités actives judiciaires". Par ailleurs, le CNLC dit se réserver le droit d'ester en justice contre Assalé Tiémoko pour diffamation.