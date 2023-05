Région du Tonkpi / Edwige Diety: " Mon combat est celui des femmes..."

Une journée d’hommage à la femme rurale, parrainée par madame Edwige Diety, présidente de la Fondation KED, a été organisée le Samedi 6 Mai 2023, à Sipilou, dans la région du Tonkpi.

Edwige Diety depuis SIPILOU : " Mon combat, c’est l’amélioration des conditions de vie des populations"

En présence du secrétaire général représentant le préfet, le sous-préfet de Sipilou-Yorodougou, les cadres et les têtes couronnées, la cérémonie mettant en lumière les efforts consentis par les femmes au cours de leurs activités agricoles et les jeunes de Sipilou, a tenu toutes ses promesses de par la mobilisation légendaire et la qualité des interventions.

Prenant la parole, Mme Diomandé née Traoré Angèle, présidente des femmes du département de Sipilou, a relevé que cette célébration vient à point nommé pour sortir les femmes rurales de la pauvreté. « Les femmes de Sipilou sont plus qu'heureuses d'être célébrées de façon inédite; une première fois dans l'histoire. L'autonomisation financière tant rêvée permettra à coup sûr, l'amorce de notre développement. Chose sans quoi la femme continue de souffrir malheureusement», a-t-elle déploré tout en indiquant qu’une femme autonome est gage d’un foyer heureux, d’une communauté paisible où il fait bon vivre.

Pour l'initiatrice, Yomi Solange de l'Ong Africa Women Hope, le développement peut aussi venir des femmes. « Cette journée est dédiée à la jeunesse et à ces milliers de femmes qui se battent au quotidien pour soutenir enfants et maris. Mais il leur manque le minimum pour leur bien-être. Pourtant, il y a du bon ici, à Sipilou. Le déclic viendra de tous les enfants et des personnes de bonnes volontés de la trempe de Madame Edwige Diety », a-t-elle indiqué avant d'exhorter les parents au suivi des jeunes filles qui, pour la plupart, contractent des grossesses précoces mettant ainsi fin à leur rêve de réussir par l'école.

S’adressant aux populations des 15 villages du département de Sipilou, la marraine Edwige Diety a relevé et salué la forte mobilisation du jour, symbole du dynamisme des jeunes et de l’excellence du travail des groupements des femmes de Sipilou dans leur combat pour l’autonomisation. « Je suis particulièrement heureuse de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour célébrer à la fois les femmes et la jeunesse, deux franges de la population qui me tiennent à cœur et pour lesquelles ma fondation s'investit suffisamment», a-t-elle indiqué.

Ainsi, la marraine de la cérémonie d'hommage à la femme rurale a reconnu son rôle essentiel pour faire reculer la pauvreté depuis la sphère familiale jusqu'au fin fond de la contrée. « Mon combat, c’est l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour elles, je m'investis corps et âme. Partout j'ai vu des femmes vaillantes qui se lèvent très tôt pour s'occuper de la famille. Je les ai vues sans grands moyens mettant leurs forces et leurs énergies ensemble afin de sortir de la pauvreté», a déclaré Madame Edwige Diety, avant de s’engager résolument à les accompagner dans l’amélioration de leurs conditions de travail afin d'accroître leurs revenus.

Elle a, en outre, présenté son ambitieux programme d'autonomisation et proposé un appui conséquent pour aider les femmes rurales à sortir de la précarité. « Une femme indépendante financièrement est plus digne et mieux respectée au sein de sa communauté. C'est cette condition pénible de la femme qui m'a profondément touchée et me rapproche davantage d'elle. Mon combat est celui des femmes parce que je les aime», a-t-elle indiqué.

Joignant l'acte à la parole, la marraine Edwige Diety a décidé de mettre à la disposition des femmes des sous-préfectures de Sipilou et Yorodougou un appui financier d'un montant de 2 millions FCFA.

« Je fais de l'autonomisation des femmes mon leitmotiv parce que lorsqu'une femme est autonome, c'est une chaîne de valeurs qui se crée», a-t-elle précisé devant une foule hystérique avant d'apporter aux jeunes un autre appui financier de 1 million FCFA. Le secrétaire général de préfecture, s’exprimant au nom du préfet de Sipilou, a salué la cible choisie par l’Ong Africa Hope et la fondation KED.

Il a exhorté l'ensemble des bénéficiaires à mettre à profit ces fonds afin d'atteindre les objectifs tels que décrits par la fondation KED et sa présidente. Aux jeunes, il a prôné l'unité afin qu'ils soient cités en exemple. Notons qu'en plus de l'autonomisation des femmes, la fondation KED intervient dans plusieurs domaines : l'éducation, la santé et le social.

Se donnant pour mission d’aider à l’émancipation des femmes en milieu rural et des jeunes, c'est au total près de 9 millions FCFA que la présidente Edwige Diety et sa fondation KED ont apporté au département de Sipilou. Des distributions de tenues d'apparat à tous les chefs coutumiers et des pagnes aux présidentes des femmes du département ont marqué la fin de la cérémonie.

Une correspondance de Sony WAGONDA