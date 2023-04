Biankouma - "Fête de la lumière" à Gourané: Edwige Diety rend hommage au président Ouattara

Le canton Yiriguéré dans le département de Biankouma, est désormais connecté au réseau électrique national. Dans le village de Gourané, la mise sous tension a été faite, Samedi 8 Avril 2023 par Madame Edwige Diety, marraine de cette manifestation.

Biankouma : La lumière célébrée à Gourané

A Gourané, village de plusieurs milliers d'âmes, est une localité peuplée par les autochtones Toura et Yacouba et les allogènes Malinké et Baoulé ; la célébration de la lumière s'est faite en présence des autorités administratives, le sous-préfet de Gbonné représentant du préfet du département de Biankouma, les cadres venus très nombreux et des têtes couronnées.

Celle-ci, baptisée "Fête de la lumière", a fait l'objet d'un rassemblement populaire et d'une forte mobilisation des populations des 3 G (Gbonné, Gbangbégouiné et Gouiné) chefs-lieux de sous-préfectures de Biankouma. Mais, que de péripéties pour ce village pour sortir de l'obscurité.

« Tout Gourané est reconnaissant au président de la République pour ses actes de développement et principalement pour avoir permis à notre localité de vivre enfin le bonheur de la lumière», s'est réjoui Goh Gilbert, président du Comité d'organisation.

A la marraine Edwige Diety, l'homme a exprimé les remerciements des populations pour la promptitude avec laquelle elle a accepté de parrainer ladite cérémonie. « Gourané vient de loin madame Edwige Diety et votre parrainage de la célébration de la lumière vient nous réconforter. »

Selon Mr Gouessé Prosper , Infirmier à l'hôpital mère-enfant de Bingerville et porte-parole des populations, c'est grâce au projet d'électrification rurale des villages de plus de 500 âmes du président Alassane Ouattara, que deux villages de Yiriguéré ont pu être admis.

« L'aboutissement heureux du projet d'électrification de Gourané permet de concrétiser la promesse du chef de l'État de donner une réponse à l'aspiration légitime des populations à accéder au service public de l'électricité», a-t-il déclaré avant de souligner : « la cérémonie du jour marque une étape décisive dans le développement de notre localité en ce sens qu'elle va améliorer la qualité de vie de l'ensemble des habitants. »

« Je suis heureuse pour le bienfait à mes parents de Gourané. C'est pourquoi je voudrais avant toute chose, rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est seulement aujourd'hui que l'électricité arrive dans notre village et cette vérité ne peut être tronquée. C'est donc mentir que de dire que le chef de l'État n'a rien fait pour le Tonkpi. Ce que vous voyez aujourd'hui est la matérialisation du programme d'électrification rurale mis en place par le gouvernement qui a fait de l'électrification de toute la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025 sa priorité», a indiqué la marraine Edwige Diety.

Avant de poursuivre : « La seconde raison de ma présence en cette terre de Gourané est simple : tout ce qui touche au développement m'intéresse. Là où il y a le développement il y a la vie. Là où il y a le développement, les conditions d'existence de nos populations sont améliorées. C'est ce qui motive et justifie mon engagement auprès des populations à travers ma fondation qui a toujours oeuvré pour le bien-être de tous. Ce qui nous réunit aujourd'hui est plus fort que tous les discours parce que dans nos sociétés actuelles, rien ne se fait sans le courant. C'est pourquoi ce qui nous rassemble ici est plus grand que nos positions individuelles. »

Se réjouissant du " précieux cadeau " offert par le président de la République, la présidente de la fondation KED a appelé à l'unité de tous les cadres du Tonkpi autour des populations, leurs parents : « En pareille circonstance, nos divergences politiques doivent se taire au profit du bien commun. Le développement est l'affaire de tous. Personne ne doit s'y opposer et personne ne peut s'y opposer parce que nul n'arrête le progrès profitable à tous ! », a-t-elle clamé concluant que " le développement n'a pas de coloration politique ".

Parlant des élections régionales prochaines, le présidente de la fondation KED a invité les populations à ne plus se tromper dans leurs choix. Selon elle, ces populations du 3 G doivent pouvoir choisir en toute liberté et en toute indépendance celui ou celle qui pourra apporter le développement à leur localité.

Aux femmes, elle les a exhortées à prendre leur destin en main désormais. Pour renforcer leurs capacités financières, les aidant ainsi à être autonomes, Edwige Diety a mis à la disposition des femmes du canton Yiriguéré, le montant de 2 millions FCFA pour le démarrage de leurs activités. Aux jeunes, un appui financier d'un montant d'un million FCFA leur a été apportés. Les communautés musulmanes et chrétiennes ont bénéficié des largesses de la présidente de la fondation KED par des dons huile, des sacs de riz et des cartons de tomates.

C'est donc un total de 6,5 millions FCFA en espèces que Edwige Diety, membre du conseil du district des montagnes, a remis à ses parents de Gourané et des villages environnants. D'autres dons importants en tenues d'apparat ont été faits aux chefs coutumiers, 15 associations de femmes ont reçu des complets de pagnes. Ainsi que l'ensemble des présidents des 15 villages qui ont également reçu des ensembles des mains de la marraine du jour. C'est dans la chaleur des grands réjouissances que la fête de la lumière à Gourané a pris fin.

Une correspondance de Sony Wagonda.