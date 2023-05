PME BOOTCAMP: La Fondation MTN apporte un appui technique aux entreprises

Un concours significatif aux PME ivoiriennes. Lundi 24 avril 2023, la Fondation MTN Côte d’Ivoire a procédé au lancement du projet d’appui technique aux PME dénommé « PME RISE » à Abidjan-Plateau.

L’employabilité des jeunes ivoiriens au coeur de la politique RSE de MTN Côte d’Ivoire

Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs jeunes entrepreneurs ainsi que la Directeur Exécutif de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Monisieur Stéphane Aka-Anghui.

Cet accompagnement de la Fondation MTN d’un montant global de 20 millions de Fcfa, s’inscrit dans le cadre du projet PME BOOTCAMP. Initié par Le Cabinet International Kaizene, le PME Bootcamp est un programme d’accompagnement technique et stratégique dédié aux PME qui permettra de faire une revue structurelle, de contribuer à leur productivité et à leur attractivité.

Ce programme contribuera à rendre l’écosystème dynamique, à la création d’emplois, à l’internationalisation de nos PME, à la montée en compétences et à l’obtention de financements. Ce programme s’inscrit également dans le plan National de Développement (PND) 2021-2025 qui a pour objectif de favoriser la compétitivité et l’attractivité de nos PME, du secteur privé en Côte d’Ivoire et sera constitué d’ateliers, de masterclass, de formations, de challenges, de mise en relation et de business panel durant 6 semaines, pour une durée de 2 ans.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de MTN et par richochet du gouvernent de Côte d’Ivoire de favoriser l’employabilité des jeunes ivoiriens.

Reppelons que la Fondation MTN mène plusieurs actions envers l’employabilité des jeunes dont le projet Y’ello Start up qui vise à créer des champions nationaux.