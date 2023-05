Côte d’Ivoire : Nahomi Alafé rend un vibrant hommage à Sylvie Patricia Yao

Il est souvent important de rendre hommage à des personnes qui nous guident et nous inspirent dans n’importe quelle activité. Nahomi Alafé, l’animatrice à RTI1, a profité, dans un message sur les réseaux sociaux, pour rendre un vibrant hommage à la directrice de cabinet de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Patricia Yao.

Pour Nahomi Alafé, l'honorable Sylvie Patricia Yao est une "personne exemplaire"

L’animatrice à la RTI, Nahomi Amoussou Alafé, a été choisie, le mardi 9 mai 2023, pour présenter la cérémonie de signature de convention de partenariat entre le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).

Ce grand événement était présidé par la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

L’épouse du Président de la république, Alassane Ouattara, avait à ses côtés, plusieurs de ses collaborateurs et collaboratrices au nombre desquels l’Honorable Sylvie Patricia Yao.

La présentatrice de Wozo Vacances, après la cérémonie, a décidé de rendre un vibrant hommage à la première magistrate de la commune de Guitry qui, pour elle, est un modèle de réussite.

‘’Il y a des personnes qui vous inspirent et vous donnent envie de vous surpasser. Elles cultivent un sens de la rigueur, du courage et de la détermination pour devenir plus efficaces et plus productives tout en évitant de commettre des erreurs.

Parmi ces personnes exemplaires, pour moi, je peux citer l'honorable Sylvie Patricia Yao, directrice de cabinet de la Première Dame de Côte d’Ivoire et député-maire de Guitry.

Avoir le privilège de travailler quelques fois avec elle, m'a permise de me surpasser peu importent les situations. Reste puissamment et richement bénie maman Sylvie’’, adresse-t-elle.

Dans la même publication, Tata Nahomi, comme l’appellent tous les enfants de Côte d’Ivoire, a aussi remercié une ressortissante togolaise qui est spécialisée dans la mode.

‘’Merci à une autre dame d'exception qui sait me sublimer depuis le Togo pour mes différentes cérémonies. KAV Elite, maison de couture. Merci pour cette belle robe en pagne. Elle m'allait tellement bien que j'ai failli dormir avec’’, confie l'épouse du journaliste-écrivain Alafé Wakili.