30 personnes en situation de handicap insérées à MTN Côte d'Ivoire

Dans le cadre du projet « Handibusiness », trente (30) personnes en situation de handicap ont intégré le réseau de distribution de MTN Côte d’Ivoire, rapporte un communiqué de l’opérateur de téléphonie. Plusieurs kits orthopédiques ont également été distribués.

Du matériel orthopédique d'une valeur de 10 millions de Fcfa offert aux personnes vivant avec un handicap par MTN

En collaboration avec le ministère de l’emploi et de la protection sociale, MTN Côte d’Ivoire va encore plus loin dans sa volonté d’accompagner l’autonomisation et l'employabilité des personnes en situation d’handicap.

Dans une note d’information transmise à Afrique-sur7, l'entreprise dirigée par Djibril Ouattara, leur a apporté, fin avril, un appui d’équipements orthopédiques au cours d’une cérémonie dans la commune de Yopougon. Cet appui octroyé par le truchement du ministère de l’emploi et de la protection sociale est constitué de 100 fauteuils roulants d’une valeur totale de 10 millions de Fcfa.

En effet, l’autonomisation des jeunes et en particulier des personnes en situation de handicap est l’un des axes stratégiques de notre investissement social. C’est d’ailleurs ce qui nous a motivé à créer notre projet « Handibusiness » qui vise à former, équiper et intégrer dans notre réseau de distribution, des personnes vivants avec un handicap en qualité de propriétaire de point de vente.

Ainsi, ce don fait ensemble avec d’autres opérateurs économique mobilisés pour la cause s’inscrit dans la cadre du projet Digital Handibusiness qui vise à accompagner les personnes vivantes avec un handicap dans l’objectif de les former et d’améliorer leurs employabilités et leurs insertions socio-professionnelles. C’est pourquoi, au-delà de ces dons, MTN a procédé également à l’insertion socioprofessionnelle de 30 personnes en situation de handicap en tant que propriétaire de point de vente MTN dans les villes de Bouaké et Korhogo.

Le projet « Digital Handibusiness » est une initiative qui vise à accompagner des personnes en situation de handicap (handicap moteur, handicap visuel, etc.) promoteur d’un projet d’entreprenariat, à travers la formation, le financement, l’exécution et le suivi de leurs projets afin de les aider à acquérir leur autonomie.