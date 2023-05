Remue-ménage : Davido répond cash à la mère de son premier enfant

Davido, impliqué dans une polémique d’intimidation financière après les déclarations de la mère de son 1er enfant, a décidé de réagir.

Davido réagit aux accusations de la mère de son 1er enfant

La toile est secouée depuis quelques heures par une vive tension entre le chanteur nigérian, Davido et la maman de son 1er enfant, Sophia Momodu.

Cette dernière, dans un message voilé sur son compte Twitter, a dénoncé une certaine pratique des hommes, qui consiste à harceler financièrement les femmes afin de les contraindre à rester avec leur compagnon surtout lorsque des enfants sont impliqués.

Elle a exprimé son indignation face à cette situation répugnante qui a pignon sur rue au Nigéria.

‘’Il doit y avoir une place particulière en enfer pour ceux qui agissent comme ça et punissent délibérément des enfants innocents. Cela fait plus d’un an et ça suffit’’, dénonce-t-elle.

Très rapidement, les internautes ont vite fait de coller le message de Sophia Momodu à Davido.

Parce que l'artiste Afro-beat est souvent pointé du doigt pour utiliser son argent pour intimider les femmes et faire pression sur elles pour les garder sous son emprise.

Le chanteur nigérian a été, plusieurs fois, impliqué dans des scandales avec des femmes par le passé.

Se sentant visé par le message de la mère de son 1er enfant, Davido a aussitôt réagi sur Twitter.

Il a fait une capture d’écran de ces messages en ajoutant en légende un extrait de sa chanson ‘’Away’’, issue de son nouvel album ‘’Timeless’’, affirmant qu’il n’avait pas de temps à perdre avec des disputes sans sens. ‘’Je n’ai pas le temps pour le Wahala’’, répond-t-il.