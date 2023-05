Cameroun : Cinq nouvelles régions touchées par l'épidémie de choléra

Alors qu'en avril les autorités du Cameroun alertaient sur la présence du choléra dans la région centre du pays, cinq autres régions sont dorénavant touchées par l'épidémie, rapporte RFI (Radio France Internationale).

Cameroun : Le centre du pays, "épicentre" de l'épidémie du choléra

Selon RFI, il y a un mois en arrière, le Cameroun enregistrait deux régions frappées par le choléra. Il s'agissait du Centre et le Littoral. Mais le ministère camerounais de la Santé signale que cinq autres régions connaissent désormais des cas de choléra. Le Centre, le Littoral, l'Ouest, le Sud et l'Est enregistrent des cas.

RFI note que l'épicentre de la maladie se trouve dans la région du centre. Douze districts sont touchés avec 760 cas et 27 décès. En avril, Manaouda Malachie, le ministre de la Santé, invitait ses compatriotes à plus de vigilance et au respect des mesures de santé publique.

Le Centre de coordination des opérations d'urgences de santé publique (CCOUSP) révèle que depuis octobre 2021, le Cameroun a connu 5 220 infections et 306 décès, avec un taux de létalité à 2 % au 7 février 2023.