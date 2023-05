Côte d'Ivoire: Nassénéba Touré rend hommage aux femmes d' Odienné

Maire de la commune d' Odienné, la Ministre Nassénéba Touré a appelé, samedi, toutes les femmes à saisir les opportunités, à cultiver l'union et la solidarité féminine pour garantir une autonomisation totale.

Les femmes d' Odienné cadeautées par leur Maire Nassénéba Touré

Issues d'une quarantaine d'associations d'Odienné ville et localités environnantes, les femmes dans toutes leurs diversités, ont été célébrées le samedi 06 mai 2023 à Odienné.

Une initiative de la Ministre Nassénéba Touré, par ailleurs Première magistrate de la commune d'Odienné, qui d'entrée de jeu, a exprimé au nom de toutes les femmes du Denguélé, son infinie gratitude au Président de la République SEM Alassane OUATTARA et son épouse la Première Dame Dominique OUATTARRA pour toutes leurs actions en faveur de l’autonomisation des femmes de Côte-d’Ivoire.

C'était l'occasion bien choisie par la Ministre pour rendre hommage à toutes les femmes pour leur courage et leur abnégation dans le maintien de l'équilibre des différentes familles.

«Braves femmes d'Odienné, dynamiques femmes d'Odienné, grâce à vos efforts, votre courage et votre détermination, sous la pluie et le soleil, en

bravant les intempéries, vous veillez à l’approvisionnement régulier de notre marché local, vous contribuez à la scolarisation des enfants

et vous assurez l’harmonie au sein de vos différentes familles», a t-elle déclaré.

«je vous invite à saisir toutes les opportunités pour réaliser vos droits, vous former, redoubler d’efforts en vous constituant en sociétés coopératives afin de bénéficier des appuis», a-t-elle exhorté avant de lancer cet appel: «seules l’union et la solidarité peuvent vous amener à déplacer les montagnes dressées sur le parcours de votre autonomisation et vous permettre d’aider plus convenablement vos enfants, vos familles, vos communautés et toute la nation».

Des congelateurs, des machines à couper l'eau, des glacières, des sacs de riz, des cartons de spaghetti, des bassines, des moulins, des tricycles, des presseuses de manioc, d'une valeur d'environ 26.000.000 FCFA, ont été distribués, afin de soutenir les femmes dans leurs activités et favoriser ainsi leur autonomisation et leur développement.

Une action saluée de la plus belle manière par la porte-parole des récipiendaires, Madame Savané Fanta. Elle a rappelé l'importance des femmes dans le développement économique et social de la région.

Sans manquer de mentionner les difficultés dans leurs différentes activités. Pour elle, ces dons constituent «un ouf de soulagement» pour toutes ces femmes.

Elle a conclu en égrenant toutes les actions menées par Madame le Maire pour favoriser l'autonomisation des femmes d'Odienné.

Cette cérémonie de la JIF, a été meublée par un défilé des femmes dans tous les secteurs d'activités et des prestations artistiques, pour égayer les femmes.

Notons la présence à cette cérémonie, du Préfet de Région, des Maires des communes environnantes, des adjoints aux maires, du conseil municipal, des guides religieux et des chefs traditionnels.