Municipales 2023 à Bouaké: Plusieurs femmes se mobilisent pour la victoire d'Amadou Koné

Réunies au sein du mouvement « Femmes Actives pour l’émergence de Bouaké avec Amadou Koné » en abrégé FAEBAK, plus de 2000 femmes issues de tous les quartiers de Bouaké et conduites par Mme Isabelle Guei, ont salué le leadership du ministre Amadou Koné grâce auquel elles et la ville de Bouaké connaissent une renaissance. C’était au cours de la cérémonie d’investiture du mouvement le vendredi 12 mai 2023 au siège régional du RHDP à Bouaké en présence du parrain, le ministre Amadou Koné, appelé communément AK.

Municipale 2023 à Bouaké : le mouvement FAEBAK ou ‘’2000 femmes pour Amadou Koné’’ investi

Elles sont plus de 2000 femmes rassemblées au sein du mouvement FAEBAK ( Femmes Actives pour l’émergence de Bouaké avec AK).

Créé récemment pour disent-elles soutenir les actions du Ministre Amadou KONÉ à Bouaké et partout en Côte d’Ivoire, FAEBAK, l’organisation portée par Mme Isabelle Guei a promis se mobiliser pour porter le candidat du RHDP à la tête de la municipalité de Bouaké en septembre prochain.

Selon elles, Amadou Koné est l’homme idéal pour ramener la paix durable et la cohésion entre les fils et filles de Bouaké.

« De tous les cadres et candidats à Bouaké, Amadou Koné est celui qui nous rassure » a dit Mme Isabelle Guei.

Une décision et détermination ainsi que la forte mobilité saluées par Amadou Koné. Aussi, a-t-il remercié l'ensemble de ces braves femmes pour leur résilience non sans inviter ces dernières à la Cohésion et la Paix.

« Cette cérémonie est pour moi un Trophée que vous remportez et je souhaite aussi que votre Mouvement s’ouvre aux hommes et surtout aux jeunes » a exhorté Amadou Koné.

Enfin, Amadou Koné a profité de cette énième tribune pour appeler les cadres de Bouaké et de Gbêkê à l’union.

« J'ai pour ambition d'apporter le développement partout à Bouaké et j'appelle tout le monde à l'union et à la fédération des forces pour un Bouaké prospère au profit des Boukois » a-t-il conclu.

