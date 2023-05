Côte d'Ivoire : Zoumana Bakayoko communie avec les jeunes d’Angré

Zoumana Bakayoko, président directeur général de la chaine de télévision Ivoire Tv Music et de la radio Ivoire FM a communié le samedi 13 mai 2023 avec les populations de Cocody Angré Mahou à l’occasion d'un tournoi de football organisé par la jeunesse dudit quartier.

Côte d’ivoire Zoumana Bakayoko exhorte la jeunesse d’Angré au travail

< Je suis venu soutenir cette activité sportive qui rassemble toute la jeunesse et renforce le vivre ensemble entre les populations ici au Mahou. Je vous exhorte à continuer à prendre des initiatives pour changer votre avenir et impacter positivement notre cadre de vie commun qu’est la commune de Cocody. C’est par ces mots que Zoumana Bakayoko s'est adressé aux jeunes et aux populations du quartier Angré Mahou.

Le frère ainé de feu Hamed Bakayoko a saisi l’occasion de cette activité sportive pour évoquer la situation de l’emploi des jeunes. "À Cocody, il y a trop de jeunes et de femmes sans emplois, diplomés ou non. Cette situation nous fait mal au cœur. En tant que chef d’entreprise, nous faisons modestement notre part en donnant du travail aux enfants de Cocody. Regardez autour de nous, fréquentez-nous et vous verrez ces jeunes et ces femmes qui font la force de nos entreprises et qui gagnent ainsi leur vie. Vous m’avez sollicité et je me suis engagé avec vous pour le renouveau, le développement de Cocody et le bien-être des jeunes, des femmes et des doyens de notre cité. Si nous marchons ensemble, nous pourrons changer les choses, nous pouvons nous réapproprier la mairie de Cocody et la mettre véritablement au service de tous. Je veux parler d’une mairie où vous avez des représentants qui vous reçoivent et vous écoutent quand vous le souhaitez", a expliqué M. Bakayoko sous les vivats des jeunes et des populations.

Pour finir, le parrain a réitéré ses félicitations à la jeunesse du Grand Mahou et à son président Samuel Gossé pour la bonne organisation du tournoi.

La jeunesse du Grand Mahou et son président font partie de plus de 200 organisations de jeunesse, membres de Cocody communautaire, une association de citoyens de Cocody, qui a présenté officiellement la candidature de Zoumana Bakayoko pour les municipales le 29 avril 2023.

Pour cette finale, le coordonnateur général de Cocody communautaire avait à ses côtés l’ancien président de la jeunesse communale de Cocody, Pacôme Kouassi et Mme Anabelle Orsot, tous deux membres de l’équipe de Zoumana Bakayoko. Mme Orsot a remis le trophée de la deuxième place à l’équipe de Monaco, battue (2-1) à l'issue de la finale. Il faut noter que ce tournoi a regroupé 10 équipes réparties en deux poules.