La CAN Cameroun 2022 a attiré 482 millions de téléspectateurs dans 152 pays

La CAF a lancé un appel d'offres pour les droits médias dans la région de l'Afrique sub-saharienne pour un grand nombre d'événements de la CAF prévus en 2023, 2024 et 2025. L’appel couvre les compétitions majeures de la CAF, notamment la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.

La CAF cherche un partenaire média pour diffuser la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023

L’appel d’offres inclut un certain nombre de territoires sélectionnés en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et dans de nombreux autres territoires. La date limite de soumission est fixée au mardi 13 juin 2023. Les droits médias disponibles sont payants, à la carte et en clair jusqu'en 2025.

Les droits peuvent être exploités dans la plupart des langues de la région subsaharienne, y compris l'anglais et les langues locales, avec toutefois quelques exclusions pour la langue française. La procédure d'appel d'offres permettra à la CAF de sélectionner les sociétés de médias les mieux placées pour atteindre les objectifs de la CAF, à savoir fournir une exposition maximale pour le tournoi et offrir aux fans d'Afrique sub-saharienne et de nombreuses régions du monde une expérience de visionnage de haute qualité.

Grâce à la vente des droits médias pour ses tournois de football, la CAF génère des revenus qui sont essentiels pour soutenir et développer le football à travers le continent. Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a déclaré que la procédure d'appel d'offres permettra à la CAF de tirer parti de la popularité croissante du football africain.

Mosengo-Omba : "Le processus d'appel d'offres pour les droits médias est conforme à l'engagement du Président Motsepe en faveur de la bonne gouvernance et du leadership éthique, et il garantit l'équité dans l'attribution des droits télévisuels du football africain. La CAN est l'un des plus grands événements sportifs au monde et il suscite naturellement un grand intérêt de la part des chaînes de télévision.’’

La Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun a attiré 482 millions de téléspectateurs dans 152 pays. Les audiences ont doublé au Royaume-Uni, en Amérique du Sud et dans certaines régions d'Europe. La Coupe d'Afrique des Nations féminine 2022 au Maroc a également enregistré des audiences record à la télévision et dans les stades.

Les événements proposés dans le cadre de l'appel d'offres sont les suivants :

- La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023

- Les Eliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025

- La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025

- La Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2024

- Le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2024

- La Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2023/24

- La Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2023/24

- La Super Coupe de la CAF TotalEnergies 2023

- La Ligue des champions de la CAF TotalEnergies 2023

- La Ligue des champions de la CAF TotalEnergies 2024

- La Coupe d'Afrique des Nations de Futsal Mozambique, 2024

- La Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies 2025

- La Coupe d'Afrique des Nations U-20 TotalEnergies 2025

- La Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer Egypte 2024