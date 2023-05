Côte d'Ivoire: Kadhy Touré se prononce sur son "love" avec Cheik Yvhane

Les internautes prêtent une relation amoureuse entre l’actrice Kadhy Touré et Cheik Yvhane. La présentatrice de l’émission ‘’Les femmes d’Ici’’, sur NCI, a fait une sortie pour dire qu'avoir un homme n’est pas sa priorité.

Kadhy Touré tacle les internautes: "J’ai beaucoup d’autres priorités pour faire de l’homme le centre de ma vie"

L’actrice et productrice ivoirienne, Kadhy Touré est l’une des fiertés du cinéma ivoirien. Elle a fait ses preuves ailleurs, notamment au Nigéria où elle a joué dans le film ivoiro-nigérian ‘’Le fruit non mûr’’ en 2008. Après l’exploit au-delà des frontières ivoiriennes, la présentatrice de l’émission ‘’Les femmes d’Ici’’, sur NCI, a décidé de s’installer définitivement en Côte d’Ivoire. Dans son pays, Kadhy Touré fait montre de son talent cinématographique dans les films comme ‘’Signature’’, ‘’Obsession extrême’’, ‘’Brouteur.com’’,’’l’Interprète 2’’.

En plus des rôles que l’actrice ivoirienne incarne dans différents films, elle est à la tête d’une maison de production dénommée Brown Angel Entertainment. Elle est également une traductrice de langues anglais/français. Kadhy Touré a glané plusieurs prix dans sa carrière d’actrice de cinéma. Il y a maintenant un mois, un film baptisé ‘’Marabout chéri’’, porte la griffe de la réalisatrice ivoirienne. Il met en lumière le présentateur de l’émission ‘’La télé d’Ici’’, sur NCI, Cheik Yvhane.

Les deux acteurs jouent un rôle de mari et femme parfait, suscitant les rumeurs les plus folles sur une supposée rélation amoureuse. Mais Kadhy Touré est montée au créneau pour faire comprendre aux uns et aux autres qu’elle avait d’autres centres d’intérêts au lieu de se focaliser sur un homme. ”J’ai beaucoup d’autres priorités pour faire de l’homme le centre de ma vie”, dit-elle. A bien y comprendre, l’actrice n’est pas en couple avec Cheik Yvhane. Et même, depuis 2017, l’actrice s’est mariée dans la pure tradition musulmane avec un homme qui est dans le domaine de l'image.