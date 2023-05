Soumahoro Mamadou (MTCI) aux transporteurs: "Que chacun soit à jour..."

Les transporteurs, réunis au sein de la MTCI (Maison des Transporteurs de Cote d’Ivoire), ont organisé une cérémonie de remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara, et au ministre Amadou Koné, le samedi 13 mai 2023 à Cocody.

Renouvellement du parc automobile : Les transporteurs reconnaissants au gouvernement ivoirien après la remise des premiers véhicules

L’objectif pour les transporteurs, était de manifester leur gratitude à l’endroit du Président de la République, Alassane Ouattara, et du ministre en charge des transports, Amadou Koné, pour les 90 véhicules attribués aux transporteurs dans le cadre du renouvellement du parc automobile.

Ils sont venus de plusieurs localités du pays pour prendre part à cette cérémonie au cours de laquelle, monsieur Soumahoro Mamadou, le Président de la MTCI, a rappelé les nombreuses actions entreprises par le Chef de l’Etat en vue de permettre aux transporteurs de travailler dans de bonnes conditions.

« Nous sommes là pour juste dire un grand merci au Président de la République Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Achi et au Ministre Amadou Koné, Ministre des Transports pour leur détermination à accompagner les transporteurs dans leur travail et à redynamiser le secteur du transport. Nous leur disons merci pour le projet de renouvellement de nos véhicules et particulièrement pour l’attribution de 90 véhicules aux transporteurs dont 50 min-cars à Abidjan et 40 taxis à Bouaké», a déclaré Soumahoro Mamadou.

Poursuivant, le Président de la Maison des Transporteurs de Côte d’Ivoire a appelé les membres de sa corporation à se départir des mauvaises habitudes qui ternissent leur image.

« J’invite tous les transporteurs et auxiliaires du transport, au professionnalisme. Cela demande que chacun soit à jour au niveau des papiers, le respect du code de la route et de l’autorité. Aussi, pour une meilleure prise en charge, il faut se constituer en entreprise non seulement pour le bonheur de chacun mais pour participer activement au développement de la Côte d’Ivoire, notre pays», a lancé monsieur Soumahoro Mamadou.

Le renouvellement du parc automobile, à en croire le ministre des transports, a pour objectif d’accroître la mobilité au niveau d’Abidjan et dans les villes de l’intérieur. Ce projet vise essentiellement trois objectifs: lutter contre l’insécurité routière, réduire la pollution de l’environnement liée à la vétusté des véhicules, rentabiliser et professionnaliser le secteur des transports en Côte d’Ivoire.

Info: Nicaise B.