Adama Camara "fier" de Djibril Ouattara et des agents de MTN Côte d’Ivoire

Le Ministre Adama Camara a salué, vendredi, l’engagement et la « qualité de travail » accompli par les travailleurs de MTN Côte d’Ivoire et leur Directeur général, Djibril OUATTARA.

163 travailleurs de MTN Côte d’Ivoire reçoivent des médailles « Vermeil » et « Argent »

Le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a présidé, vendredi 12 mai au Palais de la Culture de Treichville, la cérémonie de décoration de 163 agents de MTN Côte d’Ivoire, en décernant 14 médailles « Vermeil » et 149 médailles « Argent ».

Au rang des récipiendaires, on compte le directeur général de l'entreprise de téléphonie qui a reçu, en plus de la médaillés “Vermeille”, les hommages du ministre, Me Adama Camara.

« Je suis particulièrement heureux de me retrouver en ce jour, avec vous, dans le cadre de cette cérémonie consacrée à la reconnaissance du mérite, de l’excellence et de la loyauté des 163 travailleurs de MTN Côte d’Ivoire », a salué le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, Maître Adama KAMARA.

Selon Monsieur le Ministre, cette distinction est le symbole de la reconnaissance de l’employeur pour les performances réalisées grâce à la rigueur et le savoir-faire des employés. Elle est également et surtout la reconnaissance de la république de Côte d’Ivoire pour toutes les belles années d’activités et de contribution au progrès du pays.

Maître Adama KAMARA a en outre souligné les efforts de promotion de l’insertion professionnelle des femmes dans le Groupe MTN à travers la représentation de 33, 90% de femmes sur 600 employés dans l’entreprise. Il a de plus encouragé le comité de direction à poursuivre son engagement envers ses employés et envers l’action sociale dans le pays.

“Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, je vous traduis mes sincères remerciements pour avoir accepté la sollicitation de notre Entreprise pour cette cérémonie de Décoration”, a relevé Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d’Ivoire.

S'adressant aux récipiendaires, il a rappelé que « le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ».

« Pendant, plus de vingt ans pour certains et plus de quinze ans pour d’autres, vous avez servi et vous avez donné le meilleur de vous pour faire évoluer notre entreprise.

Je ne veux pas rappeler les difficultés et les contraintes que vous avez vécues mais j’aimerais que vous vous souveniez de l’énorme service que vous avez rendu aux populations ivoiriennes en tant que membre d’une entreprise citoyenne. Que vous soyez dans l’opérationnel ou à des postes de management, chacune et chacun de vous a joué un rôle capital dans le maintien et la solidité de cette chaine de valeurs.

Je vous en félicite et vous en remercie. Vous avez su transmettre des valeurs de probité et de responsabilité dans l’exercice de vos fonctions. Merci d’avoir fait vôtre cette pensée de Diderot : « Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller », a-t-il souligné.

L’honneur est revenu à Mme Sandra Diallo, de traduit la reconnaissance des agents décorés.