Bingerville - Projet immobilier à Akandjé/ Jules Gouhan aux jeunes: « Nous ne ferons pas sans vous »

Le village d’Akandjé, situé dans la sous-préfecture de Bingerville, va abriter, très bientôt, un important programme immobilier d’environ 200 logements de type DUPLEX et TRIPEX.

Lancement d’un programme immobilier de 200 logements à Akandjé: Des opportunités d’emplois pour les jeunes

La chefferie d’ Akandjé sis à Bingerville, a marqué son accord, pour l’exploitation de 11hectares de ses terres, en vue de la réalisation d’un programme immobilier. Dénommée Erlion (Lagoona Hills), cette offre immobilière à nulle autre pareille dans la localité, sera réalisée par l’entreprise Glory Impact Group. C’est à cet effet qu’a eu lieu, le samedi 13 mai 2023, à Akandjé, la cérémonie officielle de la pose de la première pierre de ce projet immobilier en présence des autorités administratives et coutumières.

Selon le PDG de Glory Impact Group, Erlion cède des résidences d’un modèle particulier parce que d’une architecture spécifique, luxueux et spacieux mais à portée des bourses modestes. Cette offre immobilière de 200 logements de type DUPLEX et TRIPEX, à en croire Jules Ekanza Gouhan, est repartie sur des résidences de économiques et standings. Prévues pour être bâties sur une superficie de 11 hectares, ces villas sont une aubaine pour ceux des riverains qui rêvent de vivre dans un havre de paix à proximité du flanc lagunaire sud du pays.

Après les travaux de décapage, de terrassement, l’étape de la pose de la première pierre a permis au premier responsable de Glory Impact group, de s’adresser directement aux souscripteurs. « Chers souscripteurs, chers acquéreurs, je veux parler des mutuelles professionnelles à l’instar de l’Alliance Nouvelle des Agents de la Direction Générale des Impôts (ANADGI) - et autres acquéreurs- qui nous font confiance.

Nous sommes à l’étape de la matérialisation de l’espoir, certain, de la construction imminente de vos logements. Cette étape débouchera à n’en point douter sur la livraison des maisons dans un délai raisonnable (…) Certes, Erlion n’a pas la prétention de résorber le grand besoin de logement à Abidjan. Mais Erlion vient apporter un soulagement aux cadres intermédiaires et aux hauts cadres qui sont en quête d’un toit idéal », a-t-il rassuré.

Aux jeunes du village d’Akandjé, mobilisés pour la circonstance, le PDG Jules Ekanza Gouhan s’est voulu très paternel. « Soyez rassurés d’une chose: nous ne ferons pas sans vous. Ce projet contribuera à l’employabilité des jeunes de la localité et environs. Des jeunes seront intégrés dans des équipes qui réaliseront cet ambitieux programme de construction », a-t-il rassuré.

Avant de réitérer ses remerciements à la chefferie d’Akandjé pour son accord, autorisant l’exploitation ‘’de cette vaste et précieuse superficie de terre’’. En retour, il a promis que l’entreprise Glory Impact Group s’engage à offrir 30 maisons au village d’Akandjé.