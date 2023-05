Côte d’Ivoire : Après son sacre aux Kundé d’Or, tout s'enchaîne pour Didi B

Didi B ne peut être qu'heureux aujourd’hui. Il avait demandé six mois avant de faire un featuring avec Alpha Blondy. La légende du Reggae ivoirien vient d’accepter et il a appelé lui-même le jeune rappeur ivoirien pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Alpha Blondy valide un featuring avec Didi B

Didi B est actuellement sur les nuages. Le rappeur a décroché, le vendredi 12 mai 2023, dans la salle des Banquets de Ouaga 2000 au Burkina Faso, le trophée du meilleur artiste de l’Afrique de l’ouest à la 21ème édition de la cérémonie des Kundé d’Or. Il a, dans un post sur sa page facebook, remercié tous ceux qui lui ont permis d’avoir une autre distinction.

‘’Merci du fond du cœur pour ce trophée. On ne prend rien pour acquis, je tiens à le préciser. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours ressenti une immense satisfaction à chaque fois que j'ai reçu un prix et ça c'est encore vérifié hier. Tout devient bien plus réel que je suis face à votre reconnaissance. On a travaillé dur pour tout ça, remporter toutes les victoires. Mais au final, on repart avec bien plus. Être la fierté de ses supporters, de son pays ou encore de son continent, c'est un unique privilège. Merci aux Kundé, merci à l'Afrique de l'ouest, merci à mon continent. Vous ne cesserez pas d'être fiers parce que 2023 n'a pas encore commencé. J'arrive. Surveillez les nuages’’, écrit-il.

L’artiste n’a pas encore fini de savourer son titre qu’il a repris ses tournées musicales. Il a publié justement sur les réseaux sociaux qu’il sera à Marseilles en France pour un spectacle. C’est sûr que devant son public de la cité phocéenne, il va célébrer son titre de meilleur artiste de l’Afrique de l’ouest.

Mais, comme il n’y a jamais deux sans trois, après sa victoire aux Kundé d’Or, Didi B vient d'apprendre une bonne nouvelle. Au mois de novembre 2022, il avait fait une publication dans laquelle, il sollicitait la méga-star Alpha blondy pour une collaboration musicale. Six mois après cette demande, Jagger vient de répondre favorablement à la main tendue du jeune rappeur ivoirien. Et c’est le chanteur Reggae lui-même qui a appelé Didi B pour lui donner l’information.

L’ancien membre de kiff No Beat a partagé cette bonne nouvelle à ses nombreux fans sur la toile. ‘’Les gars, je viens de recevoir un appel de papa Alpha Blondy qui vient de m’inviter sur une de ses chansons. Je suis plus que content’’, écrit-il. On n’est pas étonné de l’ascension du chanteur et depuis un moment, Alpha Blondy tend la perche aux jeunes chanteurs africains dans ses différentes chansons. Dans son nouvel album ‘’Eternity’’, il a fait un featuring avec le chanteur malien, Sidiki Diabaté.