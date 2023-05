Côte d'ivoire: Life Builders célèbre le mérite de plusieurs artisans du développement

‹Le travail de mille générations bâtira ma nation››, dit la chanson ivoirienne. En marge de la célébration de la fête du travail, le mérite d'une nouvelle génération d'artisans du développement de la Côte d'Ivoire a été reconnu par l'Organisation Panafricaine Life Builders. C'était au cours du Dîner-gala de la 8e édition des Victoires du Développement tenue, le vendredi 28 avril 2023, à Abidjan.

Côte d'Ivoire/ Victoires du Développement 2023: Life Builders célèbre 7 personnalités du monde social et des affaires

S'exprimant à l'occasion de cette grande messe africaine du mérite placée sous le thème ‹‹ Année de la Jeunesse, quelle contribution des entrepreneurs››, Sylvain N'guessan en a dévoilé les motivations.

‹‹Au moment où la jeunesse, la force vive de l'Afrique, va noyer ses ambitions dans la Méditerranée, il faut tirer la sonnette d'alarme. Mieux, il faut redonner de l'espoir aux jeunes en leur montrant que c'est possible de bâtir une vie et de réussir en Afrique.

Il faut leur montrer que l'Eldorado, c'est ici et nul part ailleurs. C'est ce que LIFE BUILDERS fait en célébrant les organisations, les personnalités et les entreprises qui tirent nos nations sur les rails du développement, par leur travail quotidien.

Il s'agit pour nous de susciter une saine émulation entre les acteurs mais au delà, d'offrir des modèles et des référents à notre jeunesse››, a-t-il expliqué.

C'est à Hamadou Diomandé, le Directeur de l'Évaluation des politiques publiques, du Contrôle parlementaire et du Renforcement des capacités des parlementaires à l'Assemblée nationale qu'est revenue la charge d'entretenir l'auditoire sur le thème de la rencontre.

Dans son intervention, il a invité la jeunesse à se former pour contribuer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire.

‹‹ Quand le Chef de l'État dit année de la jeunesse, nous devons traduire par année du travail et de la responsabilisation des jeunes. Les entrepreneurs ont, certes, une carte à jouer. Mais avant cela, il faut que les jeunes soient formés et éduqués.

Aucune entreprise ne peut proposer un emploi à un quelqu'un qui n'est pas formé. L'entreprise crée des richesses, la croissance et des emplois. Mais pour le faire, elle a besoin d'employés compétents. C'est-à-dire bien formés ››, a-t-il fait savoir.

Pour la cuvée 2023 des Victoires du Développement, ce sont 7 personnalités qui ont été distinguées et 9 trophées au total qui ont été décernés.

Il s'agit notamment, de Patricia Guerrier, la Directrice générale de ISIS immobilier qui a raflé le "Grand Prix de la Meilleure Entreprise de Gestion immobilière", de Dro Joël Diomandé, le PDG de Dro Services Group et président de l'Ong "Nous Sommes 1" qui est réparti avec le "Grand Prix de la Société civile" et le "Grand Prix du Manager citoyen.

Pour sa part, Ramatoulaye Dj a été sacré au niveau du "Grand Prix du Secteur des Arts et de la Culture". Quand Logon Félix, le Directeur général de LKF Immobilier Services, remportait le "Grand Prix de la Meilleure Entreprise de Promotion immobilière".

Bamba Salifou, le patron de Arahamane Group s'est adjugé le "Grand Prix du Secteur des Transports" quand le "Grand Prix du Secteur Commercial" revenait à Lam Yara, le promoteur des boutiques Lam Yara, le Roi du Bazin. Karim Ouattara, le Directeur général adjoint de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a décroché le "Grand Prix du Manager social".

Pour cette édition, le "Grand Prix Spécial" récompensant les personnalités et les organisations qui ont épousé les grandes causes de l'Afrique et de son Développement à travers la promotion des valeurs du travail, du partage et de la solidarité, a été attribué.

Après Cheikh Tidiane Alioune Cissé, l'Imam de la grande Mosquée de Médina Baye au Sénégal en 2012, le ministre Augustin Thiam, le Gouverneur du District autonome de Yamoussoukro en 2020, c'est Karim Ouattara, le Directeur général adjoint de la Lonaci qui a reçu la distinction la plus prestigieuse de l'organisation panafricaine Life Builders, cette année.

Recevant leurs trophées, les lauréats n'ont pas manqué de parler de leurs parcours et de motiver les jeunes.

‹‹Je dis merci à l'Éternel des armées qui a permis que je sois, ici, ce soir. Je remercie, particulièrement, mon épouse, la Directrice générale adjointe de LKF Immobilier Services et toute mon équipe. Je veux profiter de cette tribune pour m'adresser à la jeunesse ivoirienne, en particulier et à la jeunesse africaine, en général. On peut partir du bas et arriver au sommet. On peut entreprendre sans compter sur l'aide d'autrui. On peut commencer et gravir les marches l'une après l'autre››, a déclaré Logon Félix, le Directeur général de LKF Immobilier Services.

‹‹Ce Grand Prix que nous recevons, aujourd'hui, est pour moi le résultat de beaucoup de travail et d'engagement. Mais aussi et surtout, le résultat d'un travail d'équipe avec mes collaborateurs et mes partenaires. Sans eux, rien n'aurait été possible. Je veux, également, témoigner du rôle jouer par la Côte d'Ivoire et ses dirigeants dans le succès de notre entreprise. Mon parcours a un peu suivi celui de la Côte d'Ivoire. Il est indissociable de ce beau pays qui m'a adoptée, depuis 1976. J'ai fait mes premiers pas professionnel en Côte d'Ivoire, avec mon époux, dans le secteur de la décoration d'intérieur. En 2004, j'avais tout perdu. La Côte d'Ivoire était plongée dans le chaos. C'est en participant, modestement, à mon petit niveau d'entrepreneuse, à la reconstruction de ce pays que je me suis, aussi, reconstruite››, a ajouté Patricia Guerrier, la Directrice générale de ISIS Immobilier.

Créée en 2008, Life Builders est une Organisation Panafricaine œuvrant pour le développement durable. Son action s'articule autour de la protection de l'environnement, de la promotion de l'entrepreneuriat, de la paix et d'une économie plus solidaire. Elle est, par ailleurs, la promotrice de l'Université africaine de l'entrepreneuriat.

Avec Sercom.