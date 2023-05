Tiassalé: Candidat à la mairie, Alpha Sanogo reçoit le soutien des leaders de jeunesses

Candidat désigné du RHDP aux élections municipales du 2 septembre prochain dans la commune de Tiassalé, Alpha Sanogo a reçu le soutien des principaux leaders de jeunesses de la ville.

Municipales 2023 à Tiassalé: La jeunesse unie derrière Alpha Sanogo

La scène politique nationale est en ébullition depuis l’annonce officielle de la date des élections couplées municipales et régionales du 02 septembre 2023. Désigné candidat du RHDP à Tiassalé, Alpha Sanogo a reçu, le vendredi 05 mai dernier au siège de son ONG Fleur de Lys, une forte délégation de leaders de jeunesses venus lui exprimer leur soutien dans cette joute électorale qui l’opposera au maire sortant Assalé Tiémoko.

Au nom de ses pairs, Ohouri Naly Charles-Celan a d’abord indiqué que leur soutien tire son fondement au regard des nombreuses actions de développement menées par Alpha Sanogo dans le département de Tiassalé, surtout en faveur des jeunes. Le porte-parole des leaders de jeunesses, a promis d’oeuvrer activement pour une victoire écrasante de leur mentor au soir du 02 septembre.

Prenant la parole, le candidat d’Alassane Ouattara a remercié les jeunes pour la confiance placée en lui. Il les a exhortés au travail en se détournant des fléaux tels que la drogue, l’alcool et le banditisme. Alpha Sanogo les a également rassurés de son engagement à mettre en oeuvre le voeu du président de la République qui a décrété l’année 2023, "Année de la jeunesse".

Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et pour le développement économique de Tiassalé, une équipe de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique (FAFEDE) dirigée par Dr Samuel Mathey, est présente depuis octobre 2021 à Tiassalé, dans le cadre d'un programme de formation et d’accompagnement financier de plus de 500 jeunes et femmes de Tiassalé et des villages environnants.

Info: Balamine D.