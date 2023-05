Côte d’Ivoire / Mauricette Aholia : " Manadja Confirmé ne m’a offerte que 4..."

Manadja Confirmé est de retour à Abidjan après sa participation à Paris au spectacle de VDA. A peine arrivé qu’il fait déjà face à une polémique liée à son ancien-manager, Mauricette Aholia. Cette dernière a fait de terribles révélations sur leur séparation.

Manadja Confirmé confondu par son ex-manager Mauricette Aholia

Manadja Confirmé n’a pas encore fini avec les polémiques. Lui qui, après son conflit avec son artiste, DJ Congélateur, qui a abouti à une séparation, est depuis sous les feux des projecteurs.

Le manager qui a repris le micro pour pousser la chansonnette, a reçu de nombreuses, personnes plusieurs dons. Il est même invité à prendre part à des cérémonies.

Et une silhouette féminine était toujours à ses côtés pour la réception des dons et lors des événements où il était invité.

Aux dernières nouvelles, celle qui marquait à la culotte Manadja Confirmé après ses déboires avec DJ Congélateur, Mauricette Aholia, était le manager de Manadja Confirmé.

Alors que les gens pensaient que c’était la petite-amie de ce dernier. Quelques temps plus tard, la séparation est survenue entre les deux.

Dans un direct sur sa page Facebook, le chanteur donnait les raisons de cette rupture.

“Moi je ne suis pas un ingrat…ce n’est pas comme ça que mes parents m’ont appris…’’. Seulement qu’en tant qu’homme, il y a des activités qu’il mène, notamment parcourir nuitamment, à des heures indues, les espaces de loisirs pour des prestations, toute chose qu’une femme ne peut pleinement assumer.

Elle aurait par ailleurs entamé une formation. L’un dans l’autre, il a préféré lui laisser plus de temps pour elle-même.

Manadja Confirmé signale toutefois qu’il est en contact avec Mauricette ‘’sa sœur’’ qui demeure sa conseillère, même si elle n’est plus mon manager : ‘’…elle est toujours dans mon staff’’, se justifiait-il.

Alors que Manadja Confirmé est de retour sur les bords de la lagune Ebrié après un séjour à Paris où il a participé le week-end dernier, au Casino de Paris, au spectacle du groupe Zouglou VDA, il fait une fois, face à une nouvelle polémique concernant Mauricette Aholia.

Son ex-manager qui a gardé le silence jusque-là sur leur séparation, a fait une sortie médiatique sur les antennes de La 3 le lundi 15 mai à l’émission Peopl’Emik, pour confondre les déclarations de Manadja Confirmé.

‘’J’étais la manager de Manadja Confirmé. Je n’ai touché aucune part des nombreux dons qu’il a reçus. Manadja Confirmé ne m’a offerte que 4 robes de couleur verte. Les gens disent que c’est parce que j’ai rencontré Makosso que j’ai décidé de ne plus cheminer avec Manadja Confirmé.

Or, ce n’est pas vrai. Le général m’a remis 160 mille FCFA pour que je fasse un don aux enfants de notre quartier. Lorsque j’ai présenté l’argent à Manadja Confirmé, il m’a dit de m’en servir pour me payer des robes et d’arrêter de le fatiguer, ce que j’ai refusé.

Après, on est parti récupérer d’autres dons afin d’aider les enfants. Le 14 février, il m’a dit de le rencontrer à un endroit. Lorsque je suis arrivée sur les lieux, je l’ai appelé, mais c’est son garde du corps qui a décroché.

Ils m’ont laissé sous le soleil, alors j’ai décidé d’aller faire les dons en attendant. Durant la cérémonie, j’ai lancé un direct pour que les internautes aient un regard sur ce qui se passe.

Et c’est là que Manadja Confirmé a réagi dans les commentaires en manifestant sa colère. J’ai fait le don en mon nom, parce que c’était mon projet. Ce qui a créé la mésentente, c’est le fait que je n’ai pas payé des robes comme il me l’avait suggéré.

Et je l’ai appelé, mais il n’a pas daigné décrocher. Après, il m’a fait comprendre qu’il ne veut plus de moi en tant que manager et qu’il veut que ce soit un homme qui l’accompagne désormais’’, affirme-t-elle.

Les internautes attendent impatiemment la réaction du concerné qui est actuellement à Abidjan.