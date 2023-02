Accusé d'abus sexuels sur Dj Congélateur, Manadja Confirmé s'explique et accuse

Accusé d'abus sexuels par Dj Congélateur, Manadja Confirmé est revenu à la charge face à la tournure que prend l'affaire. Ce qu'il demande.

Manadja Confirmé : ''Que Dj Congélateur trouve un médecin certifié afin qu’on l’examine''

Invité à l'émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music TV, Dj Congélateur a accusé son désormais ex-manager, Manadja Confirmé, d'avoir abusé sexuellement de lui.

''Il fait ça chaque jour, moi je vois, il fait ça dans la maison où on dormait, je vois, mais je ne parle pas parce que j'ai peur, parce qu'il va me frapper, et mon c... me brûle on dirait ils m'ont purgé. Il m'a fait ça. Lui-même, il aime garçon, il n'aime pas femme. Moi je vois ça il y a longtemps... Donc ce n'est pas avec un manager comme ça je vais rester'', a-t-il expliqué.

La réaction de Manadja Confirmé n'a pas tardé. Il nie carrément les faits qui lui sont reprochés et accuse Lolo Beauté et Tiesco le sultan d'être à l'origine de cette sortie de DJ Congélateur.

''On monte le petit contre moi. Est-ce que femme est finie ? Je préfère ne pas répondre. Je demande juste à Lolo beauté et son mari Tiesco d'arrêter de mettre des choses de ce genre dans la bouche de DJ Congélateur. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne fais pas ça . Ils voulaient DJ Congélateur. Ils l'ont maintenant. Alors qu'ils laissent ma vie en paix. Papa Mokosso, dis à ta soeur Lolo beauté de me laisser en paix'', a-t-il confié à Media Prime.

Cependant, force est de constater que cette affaire est en train de prendre une autre tournure au point où Manadja Confirmé est revenu à la charge dans une autre publication sur sa page Facebook.

'' J’entends sans cesse les accusations de Dj Congélateur, disant que j’aurais abusé de lui. Je trouve cette accusation très grave. Alors je demande à lui et son staff tout en prenant la Côte d’Ivoire et le monde entier à témoin, qu’ils trouvent un médecin certifié afin qu’on l’examine et qu’on tire cette histoire au clair une bonne fois pour toute. Pour ma part je suis et je reste disponible'', a indiqué Manadja Confirmé.