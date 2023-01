En couple avec Tiesco le sultan, Lolo Beauté reniée par Makosso

Tiesco le Sultan a effectivement présenté sa future épouse, Lolo Beauté à ses parents du coté de Gagnoa. Et Makosso Camille n’est pas du tout content. Il a décidé de renier sa soeur cadette.

Makosso renie Lolo Beauté, la copine de Tiesco en pleurs

Lolo Beauté est en couple avec Tiesco le Sultan. La blogueuse a expliqué dans une vidéo postée sur la toile comment a débuté l'idylle. ‘’ Tiesco et moi, ça a commencé depuis très peu de temps, pas plus de 5 mois. Nous avons un doyen en commun, Al Moustapha, à qui je rends visite à chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire. C'est chez lui que j'étais parti et Tiesco aussi est arrivé, quand il m'a regardé, il m'a dit : "Mais Facebook blague hein donc Lolo Beauté, c'est comme cela tu es jolie en vrai". Bizarrement, lui et moi avons le même problème, sur les réseaux sociaux, il ressemble à un délinquant, mais en réalité c'est un mignon garçon, un pain très croustillant. C'est comme cela qu'on a échangé, mais il y avait un peu de retenue vu qu'il était en clash avec le général Makosso. Après, moi je sais faire la part des choses entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie donc j'ai flashé un peu sur lui (…) On a constaté qu'on était compatible », a-t-elle expliqué.

Lolo beauté a également fait savoir que son aventure avec le rebelle de « Poy » est loin d'être un buzz. "Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est du buzz mon histoire avec Tiesco ? Même un buzz peut être réel donc ça peut être un buzz dans une réalité, mais je ne pense pas, car arrivé à un moment, il faut se prendre au sérieux, on ne peut pas mettre des parents âgés pour une histoire de buzz", a confié l'influenceuse sur le plateau de Show Buzz .

Tiesco le Sultan est allé à Gagnoa avec Lolo Beauté pour la présenter à ses parents. Les images ont été postées sur la toile. Cette démarche a suscité le courroux du général Makosso qui a fait savoir que sa sœur cadette ne fait plus partie de la famille Makosso .

‘’La famille Makosso ne reconnait aucunement cette démarche de sorcellerie où c’est la femme qui va se présenter en première dans une famille. Lolo Beauté jusqu’à nouvel ordre est reniée‘’, a-t-il indiqué.