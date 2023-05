Régionales Grands Ponts : Blaise Lasm confie sa candidature à ses parents

Blaise Lasm a été officiellement présenté aux populations aux habitants de Lopou, dans la ville de Dabou, en tant que candidat du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) aux élections régionales dans les Grands Ponts. À cette occasion, le secrétaire général adjoint du parti de Laurent Gbagbo a sollicité le soutien de ses parents.

Blaise Lasm : "La bataille ne sera pas facile"

Après avoir été désigné candidat du PPA-CI aux élections régionales dans les Grands Ponts, Blaise Lasm est allé à la rencontre des populations de Lopou, à Dabou. "Je voudrais saluer votre forte mobilisation qui démontre de l'attachement que vous portez à Laurent Gbagbo et de l'amour que vous portez à votre fils que je suis. Je m'attendais à une mobilisation, mais ce que je vois est exceptionnel", a dit d'entrée le cadre du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, le proche de Laurent Gbagbo a reconnu que la bataille pour la conquête du conseil régional ne sera pas de tout repos. "La bataille ne sera pas facile, elle sera même âpre, mais je suis sûr que si j'ai votre soutien, si j'ai vos bénédictions, la victoire sera au rendez-vous. Comprenez que ce n'est pas moi seulement qui suis engagé, mais c'est Lopou qui l'est parce que partout où je vais, on me demande de quel village des Grands Ponts je suis et je réponds de Lopou", a confié Blaise Lasm.

Le secrétaire général adjoint du PPA-CI a saisi l'opportunité pour aborder la question de l'élection présidentielle de 2025. Blaise Lasm a clairement indiqué que le candidat du PPA-CI est bel et bien Laurent Gbagbo. "Nous préparons son élection en 2025 et le match que nous allons jouer cette année est la demi-finale. Il est important de la gagner pour arriver en finale", a soutenu l'opposant ivoirien sous le regard de ses parents.