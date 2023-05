Côte d’Ivoire: Les artistes Gor La Montagne et Julien Goualo désormais à l'Eglise

D'anciens loubards devenus artistes-chanteurs, à savoir Gor La Montagne et Julien Goualo viennent de répondre à l’appel de Jésus Christ. Ils étaient présents à une cérémonie spéciale de prière en leur nom le dimanche 14 mai à ’Eglise Protestante Evangélique Missionnaire (EPEM), à Yopougon Niangon-sud.

Gor La Montagne et Julien Goualo choisissent de suivre Dieu

Les artistes ivoiriens sont de plus en plus nombreux à répondre à l’appel de Dieu. Après Guy Vincent de l’ex-groupe RAS devenu aujourd’hui l’Archevêque Bishop de la Mission Evangélique Grâce de Vie (MEGVIE), ses cadets comme Claire Bahi, Vetcho Lolas et Venom Cascadeur ont pris la même trajectoire religieuse. La liste vient de se rallonger avec la conversion de Gor La Montagne et Julien Goualo.

Ces deux célébrités sont également d'anciens loubards reconvertis dans la musique, qui ont décidé à présent de suivre Dieu. Une journée spéciale de prière à l’endroit de ces deux Ziguéhi , a eu lieu le dimanche 14 mai à l’Eglise Protestante Evangélique Missionnaire (EPEM), à Yopougon Niangon-sud. Il y avait aussi d’autres anciens ‘’gros bras’’, à savoir Zokou, Tayson, Rémy Yang, Andy Yang, Dueuy Dominique, Kouassi Innocent, Johnny, Oscar Yabi, Dave Any, Zadi Pascal, Tonton Kouamé, Aljarro Tiger, Marlène.

Cette action de prière à l'endroit de Gor La Montagne et Julien Goualo, a été initiée par un des leurs, devenu aujourd’hui évangéliste en la personne de Maître Didier Diouf (ancien boxeur militaire, Ceinture noire 5ème dan de taekwondo et 4ème dan de Jiu Jitsu). Il en a profité pour faire des témoignages sur sa vie d’ancien loubard devant les nombreux fidèles. ‘’Aujourd’hui si je suis encore vie, c’est par pure grâce parce que Dieu l’a voulu. Il avait un plan pour moi : le servir parce que dans la rue, plusieurs de nos camarades sont morts’’, précise-t-il.

Cependant, le pasteur Ambroise Djolobi, baptisé missionnaire Pierre, lui-aussi ancien Ziguéhi, Président-fondateur de l’EPEM, qui est chef de protocole du Député-Maire de yopougon, Gilbert Koné Kafana, a invité ses camarades à faire comme lui, en choisissant la voie du Christ. ‘’Nous avons reçu Jésus, il est bon pour nous qui sommes encore en vie d’appeler au Christ nos frères qui sont encore dans la rue de venir à Lui. Car s’ils sont encore en vie, c’est parce que Dieu a également un plan pour eux. Parce que sans Christ, la vie n’est rien’’, exhorte-t-il.

La célèbre comédienne Gbazé Thérèse a pris part aussi à cette cérémonie de prière spéciale dont le thème de la prédication était : ‘’Jésus t’aime’’, tiré du Livre de Luc 5v27 à 32 prononcé par le pasteur Blaise Fandey. Dans son enseignement, l’homme de Dieu a indiqué que Dieu est venu sur la terre pour tout le monde, c’est-à-dire pour les bonnes et mauvaises personnes. Raison pour laquelle, les Ziguéhi sont les bienvenus à l’Eglise et surtout devant la face du Christ.