Sénégal : Pourquoi le procès d' Ousmane Sonko a été renvoyé

Au Sénégal, le procès d' Ousmane Sonko prévu pour le mardi 16 mai 2023 a été reporté et devrait se tenir dans une semaine. L'audience s'était ouverte dans une ambiance chaude en l'absence de l'opposant sénégalais, candidat à la présidentielle de 2024.

Sénégal : Pourquoi le procès d'Ousmane Sonko est reporté

Le procès d'Ousmane Sonko a finalement été reporté par la justice sénégalaise au mardi 23 mai 2023. L'opposant sénégalais est jugé pour viols. La raison évoquée est l'absence du candidat déclaré à la présidentielle de 2024.

L'atmosphère était très tendue la veille de l'ouverture du procès. En effet, les partisans de Sonko et les forces de sécurité sénégalaises se sont affrontés. On signale aussi des actes de saccage dans le sud du pays, précisément à Ziguinchor et à Dakar. Trois personnes auraient perdu la vie dans ces affrontements.

Pour rappel, Ousmane Sonko est jugé pour viols et menaces de mort portant sur une employée d'un salon de beauté se trouvant à Dakar. Le président de Pastef-les Patriotes dénonce un complot du régime de Macky Sall visant à le faire tomber avant l'élection présidentielle. Il ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés.

Lundi 8 mai 2023, Ousmane Sonko a été condamné en appel à six mois de prison avec sursis pour des faits de diffamation et injure publique à l'endroit de Mame Mbaye Niang, ministre sénégalais du Tourisme et des Loisirs.