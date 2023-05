RDC: Fally Ipupa s'explique sur sa rencontre avec Emmanuel Macron

Une rencontre entre le chanteur congolais, Fally Ipupa, et le président français, Emmanuel Macron, dans un bar, avait soulevé une polémique en République Démocratique du Congo (RDC). L’artiste est revenu sur les circonstances réelles de cette rencontre avec le chef de l’Etat français.

Fally Ipupa: "J’irai au Rwanda pour faire un spectacle"

Le président français, Emmanuel Macron, a effectué il y a un mois, une visite d’Etat et de travail en République Démocratique du Congo (RDC). Mais, ce n’est pas tant la visite qui a créé un tollé auprès des populations, c’est la rencontre entre le Chef de l’Etat français et le chanteur congolais, Fally Ipupa. Ce dernier qui a invité Emmanuel Macron dans son village natal de Bandal, a irrité de nombreux congolais.

La vidéo de la scène diffusée sur les réseaux sociaux, montre les deux personnalités qui se connaissent depuis longtemps, dans une ambiance bon enfant dans un bar où même le président français est en train de siroter une bonne bière. Après la diffusion de cette vidéo qui a fait grand bruit en RDC, El Professor est revenu un mois après, dans une interview accordée à la chaîne francophone TV5 Monde, pour expliquer les raisons de la présence d’Emmanuel Macron dans son village natal.

‘’Les histoires de politiciens et la politique, je reste apolitique. Ma rencontre avec le président Emmanuel Macron, c’est aussi pour apporter de l’aide à l’est de mon pays en proie avec le Rwanda. Je n’ai rien contre le peuple rwandais. C’est le système mis en place qui ne plait pas. J’irai dans ce pays pour faire un spectacle. On a pu débourser 84 millions pour les populations de l’est. C’est déjà une bonne chose et il y a des gens qui souffrent à l’est du pays’’, dit-il.

Et d’ajouter: ‘’Avec ma fondation, j’ai envoyé une ambulance médicalisée à l’hôpital général de Goma en 2013. Je suis ambassadeur contre le recrutement des enfants soldats dans mon pays et ambassadeur de l’UNICEF. Cette fois-ci, c’était pour parler de la situation de l’est’’.