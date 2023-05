Côte d’Ivoire: De grosses interrogations après le boycott par le PDCI du projet de loi sur la Jeunesse

Les députés membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale ont adopté, lundi 15 Mai 2023, à la majorité, le projet de loi d’orientation relatif à la Jeunesse. Malheureusement, le groupe parlementaire PDCI, lui, a préféré opté pour l’abstention.

Côte d’Ivoire: Le PDCI, un parti opposé au développement et à l'autonomisation de la jeunesse?

Les députés PDCI se sont abstenus de soutenir le projet de loi d’orientation relatif à la Jeunesse, après plus de 60 années d’indépendance, la première loi soumise au Parlement en faveur du développement de la Jeunesse dans un contexte d’année de la Jeunesse.

Alors que les questions soulevées par le groupe Parlementaire PDCI, ont été répondues avec clarté et précision. Toute chose qui a fait dire au député Olivier Akoto, que les réponses de l’émissaire du gouvernement lui ont permis, à lui et ses collègues députés, de connaitre la réalité de nombreuses situations sur la Jeunesse en Côte d’Ivoire, le parti septuagénaire a préféré l’abstention au moment où sa responsabilité et ses recommandations pour le développement de la Jeunesse ivoirienne, étaient attendues.

Fort heureusement, le Ministre Mamadou Touré a saisi l’occasion pour donner la primeur des actions concrètes en leur offrant le document Programme Jeunesse du Gouvernement qui est la synthèse de toutes les actions qui seront réalisées en faveur des jeunes sur la période 2023-2025.

Pour être plus précis, le projet de loi d’orientation relatif à la Jeunesse, apporte une réponse institutionnelle et légale au développement et à l'autonomisation de la jeunesse en Côte d'Ivoire en consacrant non seulement les bonnes pratiques en usage, mais encore, renforce le cadre réglementaire et législatif existant par la prise en compte du contexte socio- économique et de l'environnement politique.

Selon le ministre Mamadou Touré, ce projet a également l’avantage de définir et clarifier les objectifs qui restent la formation des jeunes sur tous les plans notamment, l’encadrement de la formation et l’insertion des jeunes en vue d’élargir leur sphère de compétence pour qu’ils contribuent au mieux au développement du pays tout en garantissant la transparence et l’égalité de chance dans tous les processus de développement.

Autant d’innovations susceptibles d'assurer la promotion, l'autonomisation et l'insertion socio-économique des jeunes. C’est pourquoi, l’attitude du PDCI dont les députés se sont abstenus de soutenir le projet de loi, est difficilement compréhensible. Si elle n’est pas une fuite en avant, elle est la preuve du manque de vision du parti dirigé par Henri Konan Bédié, pour la Jeunesse Ivoirienne.