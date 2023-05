Municipales à Cocody / Zoumana Bakayoko dit Zoumbak: « Pourquoi je suis candidat »

Les élections municipales du 02 septembre 2023, s’annoncent palpitantes dans la commune de Cocody, avec l’annonce de la candidature d’un jeune loup aux dents longues, en la personne de Zoumana Bakayoko dit Zoumbak.

Candidat indépendant à Cocody, Zoumana Bakayoko dit Zoumbak: « Je réponds à l’appel du président de la République »

Parrain d’un tournoi de football de la jeunesse de Cocody Angré-Mahou, le samedi 13 mai 2023, le président directeur général de la chaîne Ivoire TV music et de la radio Ivoire FM, Zoumana Bakayoko, est revenu sur les raisons de sa candidature aux élections municipales prochaines dans la commune de Cocody.

Zoumbak, comme l’appellent les intimes, a dit se présenter à cette consultation électorale à Cocody pour représenter dignement la jeunesse à la tête de cette commune; et ce, conformément à la vision du chef de l’État, Alassane Ouattara, de faire de 2023, l’année de la jeunesse.

« En étant candidat, pour moi, je réponds à un appel, celui du président de la République. Il a décrété l’année 2023, comme l’année de la jeunesse et moi, je me dis que le président ne l’a pas fait par hasard. Il a estimé qu’il fallait aujourd’hui regarder quels sont les jeunes qui sont bons, qu’on ne connait pas réellement et qui peuvent l’aider dans sa mission qu’il a commencée depuis une dizaine d’année qui est de construire la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré lors de ce tournoi qui a vu la victoire de l’équipe de Mahou F C face à celle de Monaco sur le score de 2 buts à 1.



Poursuivant, Zoumana Bakayoko a dit être candidat pour diriger autrement la commune de Cocody après plusieurs décennies de gestion des partis politiques.

«Quand j’ai entendu à la télé, que cette année, c’est l’année de la jeunesse, je me suis dit que le président veut que les jeunes prennent leurs responsabilités. C’est ce que j’ai fait. Je ne pense pas qu’être candidat à une élection en Côte d’Ivoire, soit un problème. Et donc je réponds à cet appel pour dire qu’on peut diriger autrement. Les partis politiques sont ce qu’ils sont. Ils ont fait leurs preuves depuis le père-fondateur Félix Houphouët Boigny. Nous aussi nous avons notre part. C’est cette part que j’ai décidé de prendre», a renchéri le prochain challenger des candidats du PDCI (le maire sortant Jean Marc Yacé) et du RHDP (Eric Taba).