Cameroun : Blanche Bailly échappe de justesse à une dépression nerveuse

La chanteuse camerounaise, Blanche Bailly a échappé de peu à une dépression nerveuse. Elle a raconté son histoire sur son compte Snapchat.

Blanche Bailly a échappé à une dépression nerveuse

L’histoire de dépression nerveuse de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, a touché de nombreuses personnes en Afrique. Cette affaire a fait couler beaucoup d’encre et de salive au Cameroun et partout ailleurs. Si aucun membre de la famille de la femme d’affaires, ne s’est encore prononcé, les gens s’inquiètent pour l’ex-femme du diamentaire congolais Francis Mvemba.

Cette situation a interpellé une autre célébrité camerounaise de la musique, Blanche Bailly. Cette dernière qui a failli être atteinte d’une dépression nerveuse il y a quelques années, s’en est sortie grâce au soutien de proches. Sinon, la chanteuse a quand même souffert en silence de cette triste période qui a duré quelques mois. Sur son compte Snapchat, elle a partagé son histoire qui a failli gâcher sa carrière musicale après la sortie de son tout premier single, “Kam we stay”, sorti en août 2016.

“Personne ne le sait, mais j’ai connu près de deux ans et demi de dépression, pendant lesquels je me suis complètement laissée aller. J’ai négligé le soin de moi-même et tout me dégoûtait. Je n’avais aucune motivation. Je suis tombée sur de vieilles photos de moi et j’en suis honnêtement choquée. Dans la vie, il est crucial de s’entourer des bonnes personnes qui peuvent vraiment vous relever quand vous tombez, car cela arrive à tout le monde. J’ai la chance d’avoir quelques personnes authentiques dans ma vie et je remercie Dieu chaque jour, car je sais que je peux compter sur eux quoi qu’il arrive”, raconte-t-elle.