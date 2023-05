Côte d’Ivoire: Michel Noufé explique son engagement aux côtés du président Ouattara

Très engagé dans la lutte contre la pauvreté dans la région du Bonkani d’où il est originaire, Michel Noufé, par ailleurs Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d’Ivoire, a tenu à expliquer son engagement politique au RHDP, parti dirigé par le président Alassane Ouattara.

Michel Noufé, Départemental RHDP Bouna ZKB: "Je suis engagé à offrir au RHDP dans le Bounkani, une victoire écrasante aux prochaines élections régionales et municipales "

Cadre de la région du Bounkani et Secrétaire départemental du RHDP Bouna ZKB, Michel Noufé est déterminé à faire élire les différents candidats choisis par la direction du parti présidentiel pour défendre ses couleurs lors des élections municipales et régionales du 02 septembre 2023. Alors que certaines mauvaises langues, au regard de ses actions sans cesse renouvelées sur le terrain, avaient commencé à faire courir la rumeur de sa candidature indépendante, le fidèle du président Alassane Ouattara est très vite monté au créneau pour tirer les choses au clair.

« Mon engagement politique en ma qualité de cadre RHDP, est celui d’accompagner l’action gouvernementale, car l’Etat ne peut pas tout faire à la fois », dit-il. Pour le Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d’Ivoire, les populations, quel que soit le lieu de leurs habitations, doivent pouvoir bénéficier des avantages de la politique du gouvernement; et cela, à tous les niveaux.

« Chacune de nos actions entreprises, consiste à offrir ce mieux-être à nos frères et soeurs, sans toutefois tenir compte de l’appartenance. Ma vision est celle de permettre à chacune et à chacun de voir ce projet commune (Une Côte d’Ivoire solidaire) de son excellence le président de la République, Alassane Ouattara, se réaliser », a-t-il renchéri.

Puis Michel Noufé de faire la profession de foi suivante: « Je suis engagé, en tant que cadre militant, à offrir au RHDP dans le Bounkani, une victoire écrasante aux prochaines élections régionales et municipales, et je privilégie l’intérêt général et non personnel ».

Directeur des Moyens Généraux du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d'Ivoire, Michel NOUFE est bien connu dans la région du Bounkani dont il est originaire, pour ses nombreuses actions sociales en faveur des populations sans distinction. Au niveau du RHDP, son engagement à la cause du parti et sa fidélité au président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs Président du RHDP, n'ont jamais failli.