Côte d'Ivoire : Le GPS de Guillaume Soro lance bientôt ses activités

Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, continue de mener sa barque depuis l'exil. Le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) convoque une réunion du COC (Commission d'orientation et de coordination) dans le but de la reprise des activités de ce mouvement politique.

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro convoque une réunion du COC

Au titre de l'année 2023, Guillaume Kigbafori Soro (GKS) convoque une rencontre de la Commission d'orientation et de coordination le dimanche 21 mai. Cette première réunion de l'année du COC tournera autour de la prise de contact et la reprise des activités de Générations et peuples solidaires.

Guillaume Soro n'a plus foulé le sol ivoirien depuis quatre ans. En effet, le patron des soroistes qui a refusé d'intégrer le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) est tombé en disgrâce auprès de son ancien mentor, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les relations entre les deux hommes sont tendues.

L'ex-Premier ministre ivoirien lorgne le fauteuil présidentiel et ne lâche pas l'affaire malgré son exil entamé depuis décembre 2019. GKS demeure convaincu qu'il s'installera à la tête de son pays. Il l'a récemment rappelé lors de son adresse à ses partisans à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Courant janvier 2023, l'ancien chef rebelle a donné les raisons pour lesquelles il refuse de rentrer en Côte d'Ivoire. "Ne soyons pas pressés. Ne nous précipitons pas. Ne soyons pas impatients. Ne ruinons pas une vie de lutte et de combats aux perspectives lumineuses simplement parce que nous pensons que certains, qui n’ont pas plus de mérite que nous, se promènent en liberté malgré les chaînes qu’on leur a posées. C’est la politique qui nous a jetés dans l’épreuve du feu, et c’est par la politique que nous en sortirons. Pas par des larmoiements", s'était-il exprimé.