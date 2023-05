Crise des datas internet : Le DG de MTN CI prêt à se présenter devant les députés

La Crise des datas internet, intervenue en Côte d'Ivoire, a été évoquée par Djibril Ouattara, CEO de MTN, qui a officiellement annoncé sa présence au Parlement afin de se prononcer sur le sujet devant la commission d'enquête mise en place à cet effet.

Djibril Ouattara, Dg de MTN : "J'irai m'exprimer devant le peuple de Côte d'Ivoire" au Parlement

Le Ceo de MTN Côte d’Ivoire, s'engage au besoin à se présenter devant la commission d'enquête parlementaire annoncée dans le cadre de la crise de la tarification de l'internet.

Djibril Ouattara, intervenant mercredi soir à l’occasion du premier Space Twitter de l’entreprise, s’est prononcé sur la question qui a secoué récemment le secteur des Telecom.

En direct sur Twitter, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des télécommunications, commémorée chaque 17 mai dans le monde, il a salué la mise en place de d’une commission d'enquête annoncée par le Parlement ivoirien.

Une décision qui fait suite à l’augmentation des tarifs de l’internet qui a conduit à un “boycott citoyen” des services des sociétés de téléphonie par les consommateurs à travers le pays, en mars et avril derniers.

A en croire le Ceo de MTN CI, ce secteur important mérite qu’on prenne de grandes décisions.

“Si cette démarche me donne l’opportunité de m’expliquer devant le peuple ivoirien, je salue cette démarche. Je m'exprimerai en toute transparence devant ce peuple qui sait ce que nous faisons tous les jours pour en leur faveur”, a fait savoir Djibril Ouattara.

“Quand on est MTN et qu’on pense qu’on fait correctement son travail, en tant qu’une entreprise citoyenne africaine, on ne doit pas avoir peur de s’expliquer. On doit aller vers nos concitoyens pour leur dire ce qui est. Ils peuvent comprendre même s’ils ne partagent pas forcément nos points de vue”, a déclaré le CEO de MTN Côte d'Ivoire.

Plus de 100 milliards de FCFA de taxes chaque année

MTN Cote d'Ivoire's Space, suivi par des milliers d’internautes et des journalistes, a été l’occasion pour le big boss de MTN de revenir sur les actions sociales et les taxes versées dans les caisses de l’Etat par l’entreprise chaque année.

La Fondation MTN est cet instrument qui déploie la responsabilité sociétale du groupe. Quand nous prenons la fondation et les journées citoyennes, MTN a pu construire des écoles, accompagne l'insertion professionnelle des jeunes à travers la fabrique numérique MTN Academy et appuie de nombreuses organisations non gouvernementales à travers plusieurs programmes.

En 2022, ce sont plus de 100 milliards de FCFA de taxes que MTN Côte d'Ivoire à versés à l'Etat ivoirien pour un chiffre d'affaires de près de 340 milliards FCFA, a souligné Djibril Ouattara.

En outre, "plus de 60 milliards FCFA ont été investis, en 2022, pour accroître la couverture réseau et renforcer la qualité 3 G et 4G" sur toute l’étendue du territoire ivoirien avec la naissance de plusieurs plateformes comme Momo, Ayoba", a-t-il soutenu.

Rappelons que Djibril OUATTARA est Directeur Général de MTN Côte d'Ivoire depuis novembre 2019. Auparavant il a été Directeur Général de MTN Congo qu’il a dirigé pendant 4 ans.