Côte d'Ivoire : Les populations d' Anyama sensibilisées sur l'acquisition de terrains fiables

La 3è édition des journées portes ouvertes couplées à la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU ), a enregistré, du 16 et 17 mai 2023 à Anyama, la présence de l'entreprise immobilière Challenge Immobilier International (Chim-Inter).

Caravane du ministère de la Construction à Anyama: Chim-Inter exhorte les propriétaires à prendre attache avec les services du MCLU et les opérateurs agréés pour sécuriser leurs parcelles

Cette caravane qui a sillonné les quartiers et les hameaux d' Anyama, a permis aux agents du ministère de la Construction et à ses partenaires de répondre à toutes les questions relatives au permis de construire, à l'arrêté de construction définitif (ACD), au contrat sécurisé de bail à usage d'habitation, aux nouvelles réformes du ministère...

Présents à ce rendez-vous du foncier, les architectes ont profité de cette occasion pour réaffirmer la disposition de leur corporation à jouer sa partition dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de construction et d'urbanisme.

‹‹En général, les populations affirment que les architectes sont chers. Pis, elles disent ne pas savoir où les trouver. A travers les campagnes de sensibilisation comme celle-ci, nous allons dans les communes et villes pour répondre aux questions des populations. Ces dernières se rendent compte que nos services ne sont pas chers. Il suffit de nous approcher pour discuter et nous pouvons trouver la meilleure formule pour les accompagner dans leurs projets. Ces journées portes ouvertes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sont une aubaine pour nous les architectes. Elles permettent à notre corporation de se faire connaître››, a souligné Charles Koko, le représentant de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire.

Premier adjoint au maire d'Anyama, Anouma Adé s'est réjoui de ce rapprochement du ministère avec les usagers de sa localité. ‹‹ Nous sommes dans le district d'Abidjan et actuellement, tous les grands projets se déplacent à Anyama. Vous avez l'abattoir, le complexe, le cafop... Tous les projets sont orientés vers notre commune et il y a beaucoup de sollicitations au niveau du foncier. Cette caravane nous permet d'avoir toutes les informations dans ce domaine. C'est une opportunité pour nous (...) L'État ne peut pas tout faire. Nous avons besoin d'opérateurs privés comme Chim-Inter pour l'accompagner. Le besoin en logement est réel. L'État fait des efforts pour les logements économiques et Chim-Inter est bien placé pour l'accompagner dans cette politique››, a-t-il indiqué.

Assistante commerciale et conseillère client à Chim-Inter, Kokra Raïssa a choisi la seconde journée consacrée à la cérémonie officielle pour se prononcer sur l'étape de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire.

‹‹Nous sommes aux côtés du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, depuis 2 jours, à Anyama, pour sensibiliser la population sur les voies et moyens pour acquérir des terrains fiables. Cette sensibilisation a commencé par une caravane qui nous a permis de sillonner tous les quartiers de la cité de la cola. L'engouement des populations tout au long de ce périple montre que cette initiative du ministre Bruno Koné répond à un grand besoin des ivoiriens.De nos jours, il y a de nombreuses plaintes dans le secteur du foncier et de l'immobilier. Notamment, des arnaques, des conflits et des immeubles qui s'écoulent››, s'est-elle exprimé avant d'inviter les détenteurs de domaine foncier à suivre les procédures pour obtenir les documents officiels de leurs biens. ‹‹Par ma voix, Chim-Inter exhorte tous les propriétaires de parcelles à prendre attache avec les services du Mclu et les opérateurs agréés pour les sécuriser. Il y va de l'héritage de leurs enfants. Il ne faut pas laisser des biens confligènes à ses ayant-droits››, a-t-elle conseillé.