Côte d’Ivoire : Le rappeur Fior 2 Bior et Lo Père Daloa distingués au Mali

Fior 2 Bior a le sourire aux lèvres en ce moment. Le rappeur ivoirien a reçu un prix à la deuxième édition des Renouveau Fôly Awards, tenue le samedi 20 mai sur l'esplanade du Centre International de Conférence de Bamako (CICB).

Fior 2 Bior reçoit un prix au Mali

Le chanteur Fior 2 Bior s’est imposé il y a quelques années sur l’échiquier musical ivoirien. Le dépositaire du concept du Gbongbarada ne fait qu’enchaîner des titres qui sont appréciés par de nombreux mélomanes.

On peut citer par exemple ‘’Gnonmi avec lait’’, ‘’Godo Godo’’ et ‘’O’cho’’. L’artiste ivoirien empile également de nombreuses sollicitations à travers des spectacles en Côte d’Ivoire et ailleurs.

Dans son placard à trophées, il y a les prix du meilleur hit de l'année aux African talents Awards, de l'artiste de l'année aux African talent Awards et de la révélation de l'année aux Ivoires élites Awards (2021).

Le jeune talent ivoirien vient une fois de plus d’agrandir la liste de ses trophées. Fior 2 Bior a effectué le déplacement de Bamako pour prendre part, le samedi 20 mai à la deuxième édition des Renouveau Fôly Awards, tenue sur l'esplanade du Centre International de Conférence de Bamako (CICB).

A cette occasion, le rappeur a été honoré. Dans un post sur sa page Facebook, il a remercié les organisateurs de cette cérémonie.

‘’Je suis très heureux d’être honoré pour la première fois au Mali lors de la 2ème édition du Renouveau Fôly Awards. Grand merci aux organisateurs et aussi à mon papa sa majesté le Roi 12-12 du Mali’’, écrit-il.

En plus de Fior 2 Bior, Lo Père Daloa a reçu aussi une distinction. Cette deuxième édition des Renouveau Fôly Awards, a été possible grâce à la contribution des opérateurs économiques, à savoir Bassidi Dembélé alias le Roi 12-12 et Fatouma Mbarka Mint Hamoudy avec une forte présence d'artistes internationaux venus de la Guinée et de la Côte d'Ivoire.