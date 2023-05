Régionales et municipales à Korhogo: Fidèle Sarassoro et Lass PR (RHDP) promettent la victoire à Ouattara

Les candidats du RHDP dans la région du Poro ( nord de la Côte d’Ivoire) en lice pour les élections régionales et municipales du 2 septembre 2023, ont été présentés à la population, dimanche 21 mai 2023 au centre culturel de Korhogo.

Elections locales dans le Poro: Fidèle Sarassoro, Lass PR et les autres candidats du RHDP présentés aux populations

Ils sont 11 candidats en compétition pour les municipales autour de Gboroton Fidèle Sarassoro, Ministre-Directeur de Cabinet du président de la République, candidat du RHDP pour les régionales.

Ouattara Lacina dit Lass PR (commune de Korhogo), Tuo Salifou (Karakoro), Soro Gona Ali (Koumborodougou), Soro FOBEH( Niofouin), DIARRASSOUBA Nagaki (Napié), Soro Kanigui Mamadou (Sirasso) et Coulibaly Dieudonné Nanga (Tioroniaradougou); Soro Abou Dramane pour la commune de Dikodougou; Yeo Kolo pour celle de GIEMBE; Coulibaly Ali Kader pour la commune de M’BENGUE et enfin Donasso Abou Coulibaly pour la commune de Sinemantiali, ont tous été investis par le Ministre d’Etat, ministre de la défense, Tené Birahima Ouattara.

« Les candidats appelés à défendre les couleurs du RHDP dans le Poro lors des élections locales prochaines ont été officiellement présentés par le Ministre d'État, Téné Brahima OUATTARA en ce jour du 21 mai 2023. En ma qualité de porte parole des candidats, j’ai exprimé notre engagement à travers ces mots:

« Nous prouverons, le 2 septembre 2023, que le Poro reste et demeure un bastion solide, une citadelle imprenable et une forteresse inébranlable du RHDP et du Président Alassane OUATTARA. Notre victoire dans le Poro, le 2 septembre 2023, sera également une occasion additionnelle de rendre hommage à la mémoire de notre frère feu Amadou Gon Coulibaly».

J’adresse mes remerciements à la délégation du RHDP conduite par le Ministre d’Etat mon cher aîné et à l’ensemble des élus et cadres de la région pour leur présence et soutien indéfectible. Chers militants, chères militantes, merci pour votre exceptionnelle mobilisation ce jour ! », a réagi Gboroton Fidèle Sarassoro, le candidat du RHDP pour les régionales dans le Poro.

Pour sa part, Lacina Ouattara dit Lass PR a réitéré sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, pour le choix porté sur lui pour défendre les couleurs du parti dans la commune de Korhogo.

« Nous avons officiellement été présentés ce dimanche 21 mai 2023 aux militants et sympathisants du RHDP comme les candidats qui défendront les couleurs de notre grand parti, le Rhdp dans la région du Poro au cours des élections locales prochaines.

C’est l’occasion pour moi de réitérer ma reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, qui ne manque pas de nous témoigner sa grande affection et son soutien.

Remerciements au Ministre d'Etat, Téné Ibrahim Ouattara, et au Ministre-Directeur de Cabinet, Fidèle Sarassoro, ainsi qu'à tous les cadres et élus de notre belle région. Ensemble, nous relèverons les défis du développement de la région du Poro », a promis Lass PR.