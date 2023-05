Burkina : Une attaque terroriste fait 15 morts dans l'est du pays

Une nouvelle attaque menée par des jihadistes a fait une quinzaine de tués dans l'est du Burkina Faso le dimanche 21 mai 2023, rapporte l'AFP. Les victimes étaient pour la plupart des bergers, précise notre source.

Burkina Faso : une quinzaine de civils tués dans une attaque terroriste

Le Burkina Faso a de nouveau été secoué par une attaque perpétrée par des terroristes le dimanche 21 mai 2023. Le bilan est lourd. Quinze personnes ont perdu la vie, a-t-on appris. À en croire une source sécuritaire qui s'est confiée à AFP, les forces de sécurité ont lancé une riposte "dans la soirée dans la zone de Kompienga, permettant de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes". "Des opérations terrestres et aériennes ont également permis de démanteler des bases terroristes dans d'autres localités voisines", a-t-elle ajouté.

La semaine dernière a été sanglante pour le Burkina Faso. En effet, le jeudi 18 mai 2023, des groupes armés ont pris d'assaut les villages de Pellé, Zanna et Nongofaïré, tuant au moins vingt-cinq personnes et faisant plusieurs blessés. Le jour d'avant, la province de Koulpélogo, dans le centre-est, a été la cible d'une attaque qui a causé la mort d'une dizaine de morts, selon un responsable local.

Lundi 15 mai, le village de Kaongo a connu une attaque meurtrière provoquant onze morts, notamment des enfants et des femmes.

Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, le Burkina Faso arrive en deuxième position au classement des pays les plus touchés par le terrorisme. Le pays enregistre en une année 1 135 morts et 496 blessés.