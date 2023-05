Côte d’Ivoire - Yaya Méïté APE: « Le Worodougou demeure et restera un bastion du RHDP »

Le secrétaire départemental de Kani commune et sous-préfecture, Yaya Méïté, se dit confiant après la solennelle cérémonie de présentation des candidats du Rassemblement des Houphouètistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) pour la région du Worodougou aux élections municipales et régionales du 02 septembre 2023.

Yaya Méïté, cadre RHDP du Worodougou: « Notre victoire est claire car nous avons une population prête à tout pour le parti »

« Ce 21 mai 2023, sur la place Madegbè de Séguéla, s'est déroulée la solennelle cérémonie de présentation des candidats du Rassemblement des Houphouètistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) pour la région du Worodougou.

Cet événement a été présidé par le ministre Cissé Ibrahim Bacongo, en présence d'une invitée d'honneur de grande renommée, la ministre Nasseneba Touré. Nos candidats pour les élections municipales à venir sont bien connus, et le ministre Bouaké Fofana est notre candidat régional.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le parti et son président, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée aux cadres du Worodougou. Le Worodougou demeure et restera un bastion du RHDP. Notre victoire est claire car nous avons une population prête à tout pour le parti », a déclaré Yaya Méïté APE au terme de la cérémonie de présentation des candidats du RHDP de la région du Worodougou aux élections municipales et régionales, qui a eu lieu le dimanche 21 septembre 2023, au centre culturel Madégbê de Séguéla.

Au nom des candidats du parti présidentiel, Bouaké Fofana, Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la salubrité, et candidat aux régionales, a remercié les militants et cadres Rhdp de la région.

Il a dit pouvoir compter sur eux afin d’apporter la victoire au Président de la République SEM Alassane Ouattara, au soir du 2 septembre 2023.

Le Président et les instances du Rhdp n’ont également pas été omis dans ce message de reconnaissance.

« Nous saurons tenir les promesses qui ont été faites aujourd’hui. Nous promettons de vous ramener la victoire au soir du 2 septembre 2023 », a-t-il promis.

Ensuite, le porte-étendard du RHDP a souligné que lui et ses pairs sont désormais les envoyés du parti. Aussi a-t-il rassuré que les conseils qui ont été prodigués ont été entendus.

« A tous ceux et à toutes celles qui se reconnaissent au RHDP, y compris les sympathisants, nous allons les intégrer dans nos équipes. Nous allons constituer des listes inclusives comme nous l’avons toujours fait dans le Worodougou »,a-t-il déclaré.

« Ce qui importe à la fin, c’est la victoire des houphouëtistes afin de maintenir le Worodougou dans le giron du Rhdp comme promis par les pionniers du parti dans la région», a-t-il davantage précisé.

Cette cérémonie s’est déroulée présence du secrétaire exécutif dudit parti politique, Cissé Ibrahim Bacongo, qui avait à ses côtés la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, par ailleurs maire d’Odienné, Nasseneba Touré.

Bouaké Fofana, Dr M’Bahia Bamba Maférima Fouetay, Diomandé Inza, Traoré Karamoko, Salimata Diomandé, Yaya Méité, Traoré Moussa Koudougou, Méité Zoumana, et Bouaké Bamba, respectivement candidats pour la présidence du conseil régional ainsi que les mairies de Séguéla, de Dualla, Massala, de Djibrosso, de Kani, de Morondo, de Sifié, et de Worofla ont été ovationnés par les militants venus des différentes contrées de la région.