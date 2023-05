Côte d'Ivoire: Le COGES fait sa mue, de nouvelles réformes attendues

La Direction de l’Animation, de la Promotion et du Suivi des COGES (DAPS- COGES), en collaboration avec la Direction générale de la Décentralisation et du Développement local (DGDDL), a organisé, le 19 mai 2023 au Plateau, une séance de travail avec les collectivités territoriales relativement à la restitution de l’atelier d’Agboville sur le manuel de procédure de gestion administrative, matérielle, financière et comptable du COGES.

Réforme du COGES : Un manuel de procédure de gestion administrative, matérielle, financière et comptable en élaboration

L’objectif de cette séance d’échanges d’informations et de formation est de soumettre pour adoption les réformes engagées sur le manuel des procédures de gestion administrative, matérielle, financière et comptable du COGES, de présenter les lignes budgétaires du COGES et de faire une communication sur les taux des évaluations et des visites systématiques médicales.

Le directeur de cabinet du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Raoul Kouadio, a expliqué, à l’ouverture des travaux, que ce manuel de procédure indiquera comment utiliser les ressources mises à la disposition des établissements publics par État. Cet outil va également présenter les lignes budgétaires pour lesquelles les fonds de COGES peuvent être dépensés.

Le directeur général de la Décentralisation et du Développement local, Fidel Yapi, a assuré que cette collaboration est importante puisqu’une part des ressources provient des collectivités. Notons qu’il existe près de 12 200 COGES sur l’ensemble du territoire national.

L’élaboration de ce manuel intervient deux ans après l’interdiction, par le gouvernement, de toute levée de cotisations, auprès des parents d’élèves, pour tout type de travaux au sein des établissements.



Les budgets des COGES sont alimentés par une subvention de l’État, la contribution des collectivités territoriales, les activités génératrices de revenus, des dons et legs.

Source : CICG