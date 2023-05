Côte d'Ivoire: Les dernières consignes de Guillaume Soro à ses hommes

Guillaume Soro a laissé des consignes à ses partisans à l'issue d'une réunion de la Commission d'orientation et de coordination (COC) de GPS (Générations et peuples solidaires) le dimanche 21 mai 2023. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a appelé à la reprise des activités.

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro rappelle les missions de la COC

Guillaume Soro a battu le rappel de ses troupes le dimanche 21 mai 2023 à l'occasion de la réunion de la Commission d'orientation et de coordination. Il faut dire que c'est la première rencontre du COC au titre de l'année 2023. Trois points étaient à l'ordre du jour, notamment la prise de contact, la reprise des activités et les divers.

Le leader des soroistes a pris le soin de se prononcer sur la condamnation de plusieurs de ses cadres, dont le président de GPS ; l’exil de plusieurs de ses cadres, dont le président du mouvement ; l’emprisonnement de certains cadres ; les intimidations des militants qui se poursuivent encore à ce jour et la décision de dissolution de GPS.

Le communiqué qui a sanctionné la réunion, a rappelé que GPS s'est pourvu en cassation "face à ces décisions de justice infondées et purement politiques". Par ailleurs, l'ex-chef rebelle a salué la résilience de ses militants et leur détermination à implanter le mouvement sur le territoire national, mais aussi dans la diaspora. "Il les a invités à poursuivre ce travail de terrain qui reste le seul gage pour la conquête démocratique du pouvoir d’État", peut-on lire dans la note.

Tout en rappelant les missions de la Commission d'orientation et de coordination, Guillaume Soro a invité "les membres de à la discipline et à la retenue face à toutes les provocations dont le mouvement est l’objet et qui n’ont d’autres intentions que de les détourner de l’essentiel qui demeure la mobilisation des ivoiriens autour des idéaux de GPS". L'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara les a donc exhortés au travail d’adhésion et de création des Comités locaux citoyens (CLC), les structures de base du mouvement.