Démissionnaire à Abidjan, Vincent Toh Bi Irié nommé en RDC: Voici sa mission

Vincent Toh Bi Irié, après son passage à la Nouvelle Calédonie, vient de se voir confier une nouvelle mission en RDC où les Congolais vont se rendre aux urnes en décembre prochain.

De la Nouvelle Calédonie à la RDC, Vincent Toh Bi Irié de plein pied dans le système des Nations-Unies

En prélude à l’élection présidentielle de décembre 2023, l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié est de nouveau coopté par le système des Nations Unies, pour le compte de la République democratique du Congo (RDC).

Vincent Toh Bi Irié n’est pas un homme politique. Lorsqu'en juin 2014, Hamed Bakayoko lui propose d’intégrer le ministère de l’Intérieur, il vient de passer les douze dernières années de sa vie à arpenter le continent.

C'est ce haut fonctionnaire de l'Administration ivoirienne, reconnu pour sa rigueur, qui vient poser ses valises en RDC en qualité d'expert pour la supervision du processus électoral et rendre compte à la Division de l'assistance électorale de l'Organisation des Nations Unies. Il a déjà fait ses preuves en 2021 avec le système des Nations-Unies pour des élections en Nouvelle Calédonie.

Le 20 décembre 2023, les Congolais vont se rendre aux urnes dans un contexte sécuritaire délétère marqué par des jeux d'alliances politiques inédits. Les experts électoraux apportent aux États Membres qui en font la demande, une assistance technique dans divers domaines, tels que les systèmes électoraux, la planification des opérations, la loi électorale, l'organisation et la budgétisation des élections, la délimitation des frontières, l'inscription des électeurs… Ou encore la formation des responsables électoraux, les procédures de vote et de dépouillement des bulletins, la sécurité des élections, la fraude électorale et le règlement des différends électoraux.

Cercle restreint des Experts électoraux des Nations Unies

Titulaire d’un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Lettres Modernes et produit de l’Ecole Nationale d'Administration - ENA d’Abidjan, le nouvel émissaire des Nations-Unies pour élections en RDC totalise plus d’une dizaine d'années en Développement de leadership et Développement communautaire.

Directeur de cabinet durant plusieurs années, il a servi sous l’ancien premier ministre feu Hamed Bakayoko ou encore sous Sidiki Diakité, ex-ministre chargé de l’Administration du territoire. Cet Administrateur Civil, spécialiste des questions d’élections, de gouvernance et de gestion de conflits, a été consultant pour le PNUD, NDI. Il a assuré également la consultance pour l’Union Européenne, l’USAID, l’Union Africaine, East African Community, North South Institute (Canada), Democracy International (USA), Center for Humanitarian Dialogue (Suisse).

Auteur de plusieurs articles et chroniques sur les élections et les conflits, il a été au Rwanda dans le cadre des élections de 2002 à 2003, puis en Afrique du Sud comme Directeur-Résident de Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA).

Vincent Toh Bi Irié arrive dans un pays où le gouvernement congolais a placé les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri sous un état de siège. Les habitants redoutent de vivre le même scénario qu’en 2018, quand les Congolais de Beni et Yumbi n’ont pas pu se rendre aux urnes.

La question des déplacés internes reste importante en République Démocratique du Congo. Sur l’ensemble du territoire, selon les dernières estimations du bureau de la coordination des affaires humanitaires en RDC (OCHA), on compte environ 5 millions de personnes déplacées.