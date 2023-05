Régionales dans le Cavally: Denis Kah Zion (PDCI) : "Moi, soutenir Hubert Oulaye ou Anne Ouloto ?"

Le Secrétaire exécutif du PDCI chargé des élus locaux, Denis Kah Zion, par ailleurs maire sortant et candidat retenu à sa propre succession à Toulepleu, était aux côtés du Secrétaire exécutif en Chef du PDCI, Pr Maurice Kakou Guikahué, à Grand-Lahou, samedi 20 mai dernier pour participer à la rentrée politique de la délégation communale PDCI dirigée par Gnangni Daniel, maire sortant et candidat à se propre succession à la mairie de cette localité des 3 eaux. Il donne ici ses impressions sur cette rentrée politique et parle des tractations politiques dans sa région, le Cavally, entre le PPA-CI et le RHDP.

Denis Kah Zion (PDCI) depuis Grand-Lahou : "Hubert Oulaye (PPA-CI) ou Anne Ouloto (RHDP)? Le 12 juin, nous dirons avec qui nous allons à ces élections"

«Je suis maire de Toulepleu, je suis vice-président du PDCI-RDA et je suis Secrétaire exécutif chargé des élus locaux, donc toutes ces élections qui ont lieu en ce moment, c’est mon affaire. Et si mon collègue a une rentrée politique et surtout qu’il doit être présenté à sa population, je pense que la première personne qui doit être là, à côté du Secrétaire exécutif en chef, c’est bien moi. Et puis mon aîné Gnangni Daniel et moi, c’est une vieille histoire.

Nous nous connaissons depuis de longues années, mais en venant ici, je suis surtout venu pour un pèlerinage sur la tombe de Usher Assouan. En 1992, j’étais encore jeune journaliste au Démocrate, nous sommes venus ici dans le cadre d’une sortie organisée par moi-même avec tous les doyens, tout le personnel, nous avons fait trois jours ici. Il nous a reçus, il nous a donné beaucoup de conseils. Lesquels conseils m’ont forgé à être là aujourd’hui. Et puis, il y a Djaya Jean, paix à son âme également, qui était un frère, un ami, donc en venant ici, j’ai une pensée pieuse pour lui.

Pour la rentrée politique qui vient de se dérouler, ce sont de bonnes impressions que je retiens. Surtout, d’abord la mobilisation, la discipline et surtout les messages qu’on a entendus. Tous les messages ont été bons. Le message du candidat investi et présenté nous rassure que ici à Grand-Lahou, le 2 septembre, la ville sera donc aux couleurs vertes du PDCI. C’est sûr. Il y a aussi le message du président du Conseil régional qu’on a surnommé le bâtisseur silencieux, c’est un nom qui me plait très bien, et je pense que ça me va aussi très bien à Toulepleu.

"Notre choix politique sera annoncé le 12 juin à Toulepleu lors du meeting qu'animera notre guide politique Professeur Maurice Kakou GUIKAHUÉ"

Je voudrais donc l’en féliciter et pour son soutien surtout à ses jeunes. Le SE en chef qui a lancé un message que vous allez vous-mêmes décrypter, je retiens tout simplement qu’on n’a pas besoin, comme il l’a dit, on n’a pas besoin d’être du parti au pouvoir pour diriger une commune. Les preuves sont là, les maires de l’opposition sont les meilleurs gestionnaires des communes aujourd’hui. Et les autres, vraiment, font ce qu’ils veulent.

Mais nous, quand nous avons un budget, nous le gérons bien parce que nous savons très bien que nous sommes regardés, suivis pas à pas. Les autres, vous et moi savons comment ils gèrent... nous savons, nous élus locaux, que nous sommes suivis de près et inspectés régulièrement. Je voudrais profiter de l’occasion que vous m’offrez pour clarifier une situation des alliances dans notre région. Hubert Oulaye (PPA-CI) va affronter Anne Ouloto (RHDP) ou Anne Ouloto va affronter Hubert Oulaye, ça c’est le grand combat.

Le combat qui reste, les autres élus, c’est-à-dire les autres candidats à la mairie vont-ils soutenir Hubert Oulaye ? Vont-ils soutenir Anne Ouloto ? La question se pose et les mauvaises supputations ont lieu. Je voudrais demander à nos frères de se calmer, le 12 juin, le secrétaire exécutif en charge de l’animation du PDCI-RDA, Guikahué sera donc à Toulepleu. Et ce jour-là, nous dirons ce que nous en pensons et avec qui nous allons à ces élections et pourquoi.

Je vous rassure que notre choix politique sera déterminant pour la suite de ces hostilités politiques qui promettent dans cette région où le PDCI-RDA, le PPACI et le RHDP sont à la conquête ou à la reconquête, c'est selon, de cinq collectivités : 4 mairies (Guiglo, Blolequin, Toulepleu, Tai) et la région du Cavally. Et deux mois après deux postes de Sénateur. Notre choix politique qui sera annoncé le 12 juin à Toulepleu lors du meeting qu'animera notre guide politique Professeur Maurice Kakou GUIKAHUÉ, Capitaine Courage.»

Info: Gilles Richard OMAEL à Grand-Lahou