Côte d'Ivoire-Sécurité dans les mines : Un projet de loi devant le Parlement

À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 24 mai 2023, Amadou Coulibaly a indiqué que le gouvernement a sollicité le Parlement ivoirien pour l'autorisation en vue de la ratification de la Convention nº176 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé dans les mines.

Côte d'Ivoire : Le gouvernement sollicite le Parlement pour un projet sur les mines

Il s'agit pour le gouvernement de Patrick Achi de ratifier la Convetion nº 176 de l'Organisation internationale du travail (OIT) portant sur la sécurité et dans les mines, adoptée le 22 juin 1995 à Genève, en Suisse.

"Cette convention porte précisément sur la sécurité et la santé dans tous les sites à ciel ouvert ou souterrains qui font l’objet d’activités d’exploration et d’exploitation minière comprenant notamment les activités de creusage, de concassage, de broyage, de concentration et de lavage", a déclaré Amadou Coulibaly.

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a précisé que ladite convention vise à prévenir tout accident mortel, lésion ou atteinte à la santé que pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à l’environnement qui pourraient résulter de l’exploitation minière.

"La ratification de cette convention permettra à notre pays de renforcer la protection des travailleurs des mines, des populations et de l’environnement contre les impacts négatifs de l’exploitation minière industrielle, semi-industrielle et artisanale", a ajouté le ministre de la Communication et de l'Économie des médias.